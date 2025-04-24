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Rektörlerle görüşecek

YÖK Başkanı Özvar bugün KKTC’de temaslarda bulunacak

Rektörlerle görüşecek
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar bugün KKTC’de temaslarda bulunacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun daveti üzerine dün KKTC’ye gelen Özvar, üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelecek.
Özvar ayrıca Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK arasında yapılacak genişletilmiş üniversiteler toplantısına katılacak.
YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Özvar ilk olarak saat 10.00 Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret edecek. Özvar, 10.30’da yapılacak MEB-YÖK-YÖDAK-YÖKAK Üniversiteler Genişletilmiş Toplantı’na katılacak.
YÖDAK ile 12.40’ta görüşecek olan Özvar, 14.00’te Başbakanı Ünal Üstel’i, 15.00’te de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.
 

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YORUMLAR
Şermin
Şermin - 3 saat Önce

Hepinizin de Allah bin belasını versin...Arap kırmaları...

Turkish Power
Turkish Power - 2 dakika Önce

Türkiye’deki üniversitelerin canına okudunuz sıra KKTC ye mi geldi

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