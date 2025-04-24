Ekipler zor anlar yaşadı

Girne-Esentepe ana yolunun 5-6 kilometreleri arasında saat 17.30’da bir itfaiye aracı devrildi, iki itfaiye görevlisi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Esentepe bölgesinde alınan bir araç yangını ihbarına giden Girne Polis Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Şubesine ait itfaiye aracı, Alagadi-1 mevkiinde sağa meyilli viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan iki itfaiye görevlisi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Seyir halindeki polis aracı yandı

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde görev maksatlı seyir halinde bulunan Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şubesine ait RHA 4112 plakalı salon araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre, saat 12.00’deki yangına ilk müdahale, araç sürücüsü görevli polis tarafından araçta bulunan yangın söndürme cihazıyla yapıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araçta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025, 09:43