Masada iki senaryo var

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan kaynaklar iki ülkenin önündeki olası senaryoları değerlendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ı hedef alan sözlerine Atina yönetiminden yanıt geldi.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı yapılan açıklamalarla gerginlik tırmanırken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına ilişkin “Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” demişti.

İlişkilerin bir iyi bir kötü seyrettiği Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerilim ile ilgili Yunanistan hükümetinden kaynaklar açıklamalarda bulundu.

Yunan yetkililer, Türkiye’den, gerilimi 2020’den beri görülmemiş seviyelere çıkaracak iki hamle beklediklerini açıkladı.

Türkiye’nin hamlesi bekleniyor

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun BM’ye mektup yazmasını veya Türkiye’nin Ege Denizi’nde Yunanistan’a nota vermesini bekliyor. Hükümete yakın kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adaların egemenliğine meydan okuyacak bir harekette bulunması bekleniyor.

Yunan yetkililerin, Türkiye’nin bu hamlesine ise BM’ye Türklerin Yunan adalarının silahsızlandırılmasıyla ilgili argümanlarına yazdığı bir mektupta yanıt verdiği gibi, karşı çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

Kathimerini gazetesine konuşan Yunan kaynaklara göre, Türkiye’den beklenen ikinci hamle ise Rodos ve Girit adaları arasında, yani 28. doğu meridyeninin batısında, Rodos’tan geçen bir bölgede devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na arama ruhsatı verilmesidir. Yunanistan merkezli gazeteye göre, bu durumun adaların egemenlik haklarına itiraz olarak algılanabileceği de öne sürüldü.

‘Bu yaz sıcak geçecek’

Gazeteye konuşan Yunan kaynaklar, Türkiye’nin olası senaryolardan hangisini izleyeceğini bilmese de yaz aylarıyla birlikte tansiyonun tırmanmasının olası olduğunu vurguladı. Yunan hükümet kaynakları bu yaz dönemi için “sıcak geçecek” yorumunu yaptı.

Gazete konuşan Yunan yetkililer, özellikle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert söylemlerini artırmasına neden olarak 2023 seçimlerini işaret etti. Gazete, Erdoğan’ın son dönemde anketlerde beklediği performansı yakalayamamasının Yunanistan’a karşı söylemlerini sertleştirdiğini öne sürdü. Erdoğan’ın özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i hedef alan ithamlarının da bundan kaynaklandığı öne sürüldü.

Yunanistan’daki Türk Konsolosluğu önünde çirkin tahrik

Bu arada Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Konsolosluğu önünde bir grup Yunan vatandaşı Türkiye karşıtı sloganlar attı, terör örgütüne destek verdi. Yunan polisinin olaylara müdahale etmemesi dikkat çekti.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim liderlerin karşılıklı açıklamalarıyla tırmanırken, dün Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Türk Konsolosluğu protestolara sahne oldu.

Yunanistan’da anti-faşist eylemleriyle bilinen ve kendilerini ‘düzen karşıtı’ olarak tanımlayan Rouvikonas isimli grubun üyeleri dün akşam saatlerinde Atina’nın Psychiko banliyösündeki Türk konsolosluğu önünde toplandı.

Grup, burada Türkiye aleyhine bildiriler dağıttı, sloganlar attı. Gösteride terör örgütü YPG/PKK’yı simgeleyen bez parçalarının da taşındığı görüldü.

Örgüt, yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelere değinirken, Türkiye’nin NATO sayesinde bu hamlelerde bulunabildiğini öne süren çirkin imalarda bulundu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada “Yeni ortaya çıkan çok kutuplu bir dünyanın manzarasında jeopolitik rekabetlerin her gün yoğunlaştığı bir zamanda, faşizme, devletler ve sermayenin emperyalist çatışmalarına ve devrimden, özgürlükten yana tavır almalıyız.” denildi.

