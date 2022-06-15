KKTC Savaşta bile böyle değildi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın yollarında can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan koruyucu bariyerlerin kırık, dökük vaziyette olduğu görülüyor ama bu tür sorunlarla ilgilenen olmuyor. En keskin virajlarda dahi koruyucu bariyerlerin yol kenarlarında atıl durumda bırakılması, ciddi tehlikelere davetiye çıkarıyor.

Koruyucu bariyerler gibi kaza sonucunda devrilen elektrik direklerini kaldıran veya tamir eden de olmuyor. Yol kenarlarında hurdalık metallerin yanı sıra çöpler ve kuru otlar birikiyor. Gün geçtikçe artan bu kirlilik karşısında Karayolları, Elektrik Kurumu, Çevre Bakanlığı ve belediyelerin gerekli önlemleri almaması büyük bir üzüntü yaratıyor.

14 günde 135 kaza milyonlarca lira hasar

Nüfusu henüz 500 bine ulaşmamış olan ülkemizde her gün trafik kazaları meydana gelirken, hem can hem mal kayıpları yaşanıyor. Polis raporlarına göre; son 14 günde 135 trafik kazası meydana geldi: 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 buçuk milyon lirayı aşkın maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle zarar gören çelik bariyerlerin, banket taşlarının, trafik ve uyarıcı levhaların, aydınlatma direklerinin onarımı için büyük bir maddi bütçe gerekirken, gerekli kaynak bulununcaya kadar hasarlı yerler öylece bırakılıyor.

Anayol aylarca kazaların izini taşıyor

Sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Girne-Lefkoşa anayolunda kazaların izleri aylarca hatta yıllarca kalabiliyor. Gerek gidiş gerekse dönüş yolunda kazalar nedeniyle eğilen bariyerler, zarar gören bordür taşları, devrilen levhalar görülürken, bu durum trafik güvenliğini de riske sokuyor. Yolun birçok noktasında hasar görmüş bariyerler aylar geçmesine rağmen onarılmazken, kurumuş, levhaların önünü kapatan otlar da ayrı bir risk oluşturuyor.

Yangın riski de var

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, duyarsız kişilerin sönmemiş sigara izmarit atması nedeniyle çabucak tutuşan kuru otlar da yol güvenliğini tehlikeye atıyor. Anayol üzerinde bulunan genç ağaçlardan oluşan koruluklar yangın riskiyle karşı karşıya olurken, vatandaşlar, yol ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sorunlara acilen çare bulunmasını istiyor. Vatandaşlar, “Yetkililer yollardaki durumu görüp, önlem almalı. Hizmet bekliyoruz” dedi.