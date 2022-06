Kararlı duruş sergiliyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün denetim gündemiyle Zorlu Töre başkanlığında, saat 11.10'da toplandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Meclis’te söz alarak yaptığı konuşmada “Yasal hakları olan kişilere, sosyal ve ekonomik süreçlerini tamamlamışsa vatandaşlık hakkını vereceğiz” dedi.

Öztürkler, “Yaklaşık bir aydır İçişleri Bakanı olarak görevdeyim. Çok okuyor, pek çok dosya inceliyorum. CTP’den 5 arkadaşın bakanlık yaptığını gördüm. Yasal süreçlerini tamamlayan kişilere CTP’li bakanların da yardımcı olduğunu gördüm. Bizim de yaptığımız uygulama bu şekilde. Yasal olmayan kişilere vatandaşlık verilecek gibi bir söylemimiz yok” ifadelerini kullandı.

Barçın: Bütçede 600 milyon fazla var

Güncel konuşmaların yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın aldı. Barçın, “Asgari Ücretliye Gelecek Olan Ağır Vergi Yükü ve Emekli Çalışanlara Uygulanan Haksız Vergiler” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, seçilmişlerin kendi kendini yönetmesi, iktidarıyla muhalefetiyle kendi sözünü söyleyebilmesi, bu ülkedeki yönetimin asli unsurunun bu ülkede yaşayan insanlar olduğunu, birilerine muhtaç kalmadan, kendi ayakları üzerinde durulabilmesi için bazı rakamlar paylaşacağını söyledi.

Asgari ücretin vergiden muaf olmadığını, yasal düzenlemeye göre yılın başında belirlenen asgari ücretin vergiden muaf olduğunu söyleyen Barçın, "Asgari ücrete yüzde 55 hayat pahalılığı yansıtılacaksa yüzde 8.14’ü devletin cebine vergi olarak konulacak” şeklinde konuştu.

Barçın, ivedilikle vergi düzenlemesine gidilmesi gerektiğini de belirterek, “Maliye Bakanlığı bir yerlerden talimat alıp bütçe hazırlamalı” ifadelerini kullandı.

"Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde zaten duruyoruz...”

Barçın, “Türkiye ile ilişkilerimiz bu şekilde sürdürülemez. Anayasamız var, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız diyorsak Türkiye Cumhuriyeti de bilecek ki bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri vardır, halkı vardır…Ben senin ne paranı, ne memurunu isterim…Çok net söylüyorum. Biz kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmayı başarabiliriz. Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde zaten duruyoruz. Bu halka, talimat alarak, bütçede 6 milyar açık var demeyin. Bütçe bugün 600 milyon fazlaya girdi” dedi.

UBP, DP ve YDP milletvekillerine, “kendinize, sizi seçenlere güven duyun” diyerek seslenen Barçın, “Bu ülkeye, yönetme irademize hep beraber sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

Şahali: Artık karar vermek lazım

“Döviz krizi mi, döviz gerçeği mi? Artık karar vermek lazım” konulu güncel konuşma istemi ile söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti gerçekçi olmayan politikalarla günü kurtarmaya çalışmakla eleştirdi.

Meclis oturumunda kabul edilen 6 milyar 40 milyon TL’lik ek bütçenin dünden bugüne değer kaybettiğini söyleyen Şahali, önceki hükümet döneminde yapılan genel bütçenin on beş günde yüzde 25 değer kaybettiğini hatırlattı.

“Önceki hükümet bütçeyi Meclis’e getirdiğinde bir milyarlık Euro’ya denkti. On beş günde 750 milyon TL’ye gerilemişti” diyen Şahali, Türk Lirası kullanımından kaynaklandığını ifade ettiği zararlara değindi.

Türk Lirası kullanımı nedeniyle öngörülebilir bir ortam olmasının imkansız olduğunu anlatan Erkut Şahali, dövize endeksli muhasebe sisteminin uygulanmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ülkede insanların tüm harcamalarını döviz karşılığı olarak TL cinsinden yaptığını ve Türkiye’den ithal edilen sakızın bile dolar olarak ithal edildiğini kaydeden Şahali, “Bu ülkede aklıyla düşünebilen insanlara hitap ediyoruz. Bu ülkede her hanede bir yangın vardır. Hiç kimse alıştığı hayat standardını koruyabilecek durumda değildir. Bu TL ile ilgili uygulanan politika nedeniyle yaşanıyor” diye konuştu.

Amcaoğlu: Hayalcilik…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yerinden Şahali’ye soru yöneltti. Amcaoğlu, dövize endeksli muhasebe sistemine geçiş söylemini “hayalcilik” olarak niteleyerek, “Resmi para birimimizi mi değiştireceğiz?” diye sordu.

Bunun üzerine Şahali, “Bizim resmi para birimimiz yoktur. Politikasına yön verebileceğimiz bir para birimimiz yok. KKTC’nin TL’ye mesafesi Sterlin’e, Euro’ya ve Dolar’a mesafesi kadardır. Sizin Euro ile ilgili bir politika üretme şansınız olmadığı gibi TL ile ilgili de yoktur” diyerek, Euro’nun resmi para birimi olarak değil, muhasebe birimi olarak kullanılmasını savunduklarını anlattı.

Gardiyanoğlu: Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise “Protokoller ve Yasalar” konulu güncel konuşma yaptı.

e-devlet konusunun ivediliğinin oy birliği ile alındığını ve komitede görüşüleceğini belirten Gardiyanoğlu, on bir yıldır gündemde olan konunun yasasının hala geçmemiş olmasını eleştirdi.

“Üzüldüğüm bir nokta var. Bizden önce komitelerde görev alan hiçbir milletvekili ‘ne oldu bu?’ diye sorma ihtiyacı hissetmemiş” diyen Gardiyanoğlu, yasanın ivediliğine oy veren herkese teşekkür etti.

Gazeteciler Birliği’nin dün Meclis’te yaptığı eyleme de değinen Gardiyanoğlu, diyalog kurmanın önemine vurgu yaptı.

Eleştirilere saygı duyduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, “Sırf bazıları gazetecilik yapacak diye, sırf kuyruklarına bastık diye kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yoktur” dedi ve Gazeteciler Birliği’nin Komite’ye sunduğu tasarının ivedilikle ele alınması gerektiğini söyledi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un mahkumiyet kararına da değinen Sadıkoğlu, yargıya saygılı olduğunu belirterek, adaletin herkes için eşit olmasının önemine vurgu yaptı.

Hamzaoğulları, sıkıntılara değindi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Kırsaldan şehirlere gidenler ve 5.500 tl akaryakıt parası” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Hamzaoğulları, kendisi gibi birçok kişinin kırsal bölgelerden şehirlere araçlarıyla geldiğini ve maaşlarının büyük bir kısmının mazot fiyatına gittiğini kaydederek, şehre işe gitmesi talep edilen bir vatandaşın 5 bin 500 TL’lik akaryakıtı ödeyemeyeceği için işe gitmekten vazgeçtiğini anlattı.

Güncel konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi dünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 20 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da olacak.