Güven verdiler

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Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı dün başladı.

Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla yapılıyor.

Tatbikatın kara safhası dün, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde yapıldı. Deniz safhası ise bugün Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, icra edilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın Girne 101 Evler bölgesinde icra edilen kara safhasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri, askeri erkan, yabancı gözlemciler, ülkeden ve yurt dışından çok sayıda basın mensubu izledi.

Kara safhası icra edildi

Tatbikatın kara safhasında, KKTC hava sahasında Türkiye-KKTC planlı seferini yapan bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı ile Beşparmak Dağları üzerinde temasın kaybedilmesinin ardından arama kurtarma faaliyetleri icra edildi.

Boğaz’da basın brifingi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı.

Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.

Daha sonra GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.

