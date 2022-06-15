Talihsiz bir tavır

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, CTP’li vekillere karşı diplomatik teamüllerin dışında sözler kullandığını ileri sürdü.

Açıklamada, “(Çavuşoğlu’nun) Cumhuriyet Meclisi Divanı’yla gerçekleştirilen toplantıda, Partimize mensup milletvekilleri dışında milletvekillerinin ve idari görevlilerin de bulunduğu bir ortamda, Partimiz ve milletvekillerimizle ilgili olarak sarf edilen sözler diplomatik teamüllerin tamamen dışındadır. İddiaları reddeder, diplomatik teamülleri aşan bu talihsiz tavrın kabul edilemez olduğunu vurgularız” denildi.

CTP'nin, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış 52 yıllık bir parti olduğuna işaret edilen açıklamada, "Politikaları, icraatları ve eylemleriyle pek çok seçimde Kıbrıs Türk halkının takdirine mazhar olmuş, ülkede gerçekleştirilen seçimler sonucunda bir Cumhurbaşkanı, beş başbakan ve pek çok milletvekili çıkarmış, birçok kez kurulan hükumetlerde görev yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, CTP’nin politikalarının temelinde, “barış, demokrasi, adalet, eşitlik ve kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendini yöneten Kıbrıs Türk halkı” bulunduğu, Partinin bu politikalar çerçevesinde kararlarını parti içi demokrasi mekanizmasını işleterek aldığı ve bir bütün olarak uygulayan bir parti olduğu kaydedildi. Açıklamada, CTP’nin kurulduğu günden beri Kıbrıs’ta gerçekçi çözümün Birlemiş Milletler parametreleri temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondan geçtiğini savunduğuna, bu görüşünü Kıbrıslı Türklerin bir an önce dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturulmasının yolu olarak halkla paylaşmış bir parti olduğuna işaret edildi; şöyle denildi:

"CTP barıştan yana bir partidir. Gelmiş, geçmiş, şu anda görevde olan olmayan bütün milletvekilleri ve yönetici kadrolarıyla birlikte, gerek yurtta, gerekse uluslararası alanda, yılmadan, bıkmadan, usanmadan, sorunların silah, çatışma ve savaşla değil, diplomatik yöntemlerle aşılması için mücadele etmiş, bu yöndeki bütün süreçlere katkıda bulunmak için yoğun çaba harcamıştır. Bunun aksinin iddia edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir."

“CTP her zaman bütünleştiricidir”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“CTP, ne Kıbrıs Türk halkının herhangi bir kesiminin ne de CTP’lilerin ötekileştirilmesine izin verir. Bu halkı kim bölmeye, kutuplaştırmaya, cepheleştirmeye çalışırsa çalışsın, CTP her zaman bütünleştiricidir.

CTP’nin gündemi daha önce neyse bugün de odur. Halkımızın, tarihinin en ciddi demokratik ve ekonomik fukaralaştırma girişimleriyle karşı karşıya bırakıldığı bu dönemde CTP, bu girişimlere karşı mücadelesini sonuna kadar devam ettirecektir. CTP, barışı savunmaya devam edecektir. CTP, Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulması gerektiğini hep savunmuştur, savunmaya devam edecektir. CTP, doğru diplomatik ilişki modelinin buradan Türkiye’ye, Türkiye’den buraya konuşmak değil, görüşler farklı da olsa, karşılıklı konuşmak, yani doğru zeminde iletişim kurmak olduğunu hep savunmuştur, savunmaya devam edecektir.”

Açıklamada ayrıca, CTP’nin “demokratik ve ekonomik fukaralaştırma girişimlerine karşı verilecek mücadeleyi ve bu ortamdan çıkış planını” düzenleyeceği bir basın toplantısında duyuracağı da kaydedildi.

Çavuşoğlu’nu BKP de tepkili

Öte yandan Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinde ortaya koyduğu tavır ve politikaları eleştirdi.

Açıklamada, “Çavuşoğlu Kıbrıs konusunda geçmiş mutabakatları tümden reddederek, ayrı egemen devlet talebi ile taksimci tavrını ortaya koymuştur “ denildi.

Maraş’ın kapalı olan bölgesinin KKTC toprağı iddiasının tamamen hukuk dışı olduğu, Maraş konusundaki 550 ve 789 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları durduğu sürece, söylenenlerin hiçbir kıymetinin olmadığı iddia edildi.

