Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmeyi soyduğu gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı Elie Drandu Baze dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İfadesinde suçunu kabul eden üniversite öğrencisi zanlı teminatla serbest bırakıldı.
Soruşturmayı yapan polis, Elie Drandu Baze’nin 4 Haziran 2022 tarihinde 04.00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmenin kapısının kilidini sert bir cisimle kırarak, içeriye giriş yaptığını söyledi.
Polis, zanlının içerisinde 7 bin 315 TL bulunan para kasası ile sipariş almada kullanılan 5 adet Redmi Note 9 marka cep telefonunu çaldığını açıkladı.
Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, 5 Haziran 2022 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.
Polis memuru, zanlının, 7 Haziran 2022 tarihinde verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu iş yerine bir şahısla girdiğini ve eşyaları bu şahısla birlikte çaldığını beyan ettiğini anlattı.
Polis memuru, soruşturma amaçlı 9 gündür tutuklu olan zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.
Öğrenci izni var
Lefkoşa’da kilidini demir çubukla kırarak girdiği bardan para ve 5 adet cep telefonu çalan Elie Drandu Baze teminatla serbest bırakıldı
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmeyi soyduğu gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı Elie Drandu Baze dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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