Öğrenci izni var

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmeyi soyduğu gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı Elie Drandu Baze dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden üniversite öğrencisi zanlı teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Elie Drandu Baze’nin 4 Haziran 2022 tarihinde 04.00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmenin kapısının kilidini sert bir cisimle kırarak, içeriye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının içerisinde 7 bin 315 TL bulunan para kasası ile sipariş almada kullanılan 5 adet Redmi Note 9 marka cep telefonunu çaldığını açıkladı.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, 5 Haziran 2022 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının, 7 Haziran 2022 tarihinde verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu iş yerine bir şahısla girdiğini ve eşyaları bu şahısla birlikte çaldığını beyan ettiğini anlattı.

Polis memuru, soruşturma amaçlı 9 gündür tutuklu olan zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.