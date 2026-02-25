Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs politikası üzerinden tartışma yaşandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, “Dışişleri Bakanının Halleri” konulu güncel konuşmasında, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik ifadelerini eleştirdi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise kürsüde yaptığı konuşmada, basın toplantısında dile getirdiği tüm ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

Cüret inanılır gibi değil

Şahali, Ertuğruloğlu’nun basın toplantısında Cumhurbaşkanı’na yönelik sert ifadeler kullandığını belirterek, “Cüret inanılır gibi değil… Basın toplantısının bir buçuk dakikasını dinlediğinizde kendinizden geçerdiniz” dedi.

Dışişleri Bakanı’nın, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türkü’ne zarar verdiğini ve statü kaybettirdiğini söylediğini aktaran Şahali, Erhürman’ın halk iradesiyle seçildiğini vurguladı. “Tufan Erhürman kapalı bir hediye kutusuyla memlekete gelmiş bir siyasi figür müdür?” diye soran Şahali, Erhürman’ın uzun yıllardır aktif siyasetin içinde olduğunu kaydetti.

Şahali, Erhürman’ın yüzde 63 oyla seçildiğini ifade ederek, “Bunu hazmetmek zorundasınız” diye konuştu.

Ertuğruloğlu: Söylediklerimin arkasındayım

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise kürsüde yaptığı konuşmada, basın toplantısında dile getirdiği tüm ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nı aşağılamak amacı taşımadığını belirten Ertuğruloğlu, “Böylesi düzgün bir insanın yanlış siyaset yapmasına içerledim” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Ankara ile istişare edildiği yönündeki iddiaları reddeden Ertuğruloğlu, Ankara’nın Kıbrıs politikasının “iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü” temelinde net olduğunu ifade etti. “Sayın Cumhurbaşkanı’nın politikası bu mu? Hayır” diyen Ertuğruloğlu, istişare iddialarının açıklanması gerektiğini söyledi.

2017 sonrası yeni sayfa açıldı

Ertuğruloğlu, 2017 öncesi ve sonrasının “gündüz ile gece kadar farklı” olduğunu belirterek, federasyon sürecinin sona erdiğinin deklare edildiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bu değişimi göz ardı ettiğini ileri süren Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda izlenen politikanın yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın Karpaz ziyareti sırasında yayımlanan haritaya da değinen Ertuğruloğlu, haritada KKTC sınırlarının yer almadığını savunarak, “Sayın Cumhurbaşkanı KKTC’nin cumhurbaşkanıdır. Kullandığı harita KKTC’yi işaret etmeyen bir harita olamaz” dedi.

Egemen eşitlik ile eşit egemenlik kavramlarının farklı olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, siyasi eşitliğin egemen eşitliğe dayanması gerektiğini belirtti. Güven artırıcı önlemler çerçevesindeki temasların karşı tarafın “Kıbrıs Cumhuriyeti” sıfatını güçlendirdiğini savunan Ertuğruloğlu, iki komşu devlet temelinde bir çözüm modelini savunduklarını yineledi.

