Hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 17 Mart’ta gerçekleştirilecek fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında eğitim daire müdürleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, fidan dikimi ve ağaçlandırma projesinin geliştirilmesi için iş birliği çalışmaları ele alındı.

Toplantıya İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan ile Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası’ndan Hasan Sarpten de hazır bulundu.

Projeler ele alındı

Nilden Bektaş Erhürman, “Ayluga Doğal Yaşam Parkı” projesi ekibi ile bir araya geldi.

Erhürman, bir çevre mühendisi olarak bu tarz projelerin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ekolojik temelli sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınan proje kapsamında, yürütülen çalışmalar hakkında güncel bilgilerin paylaşıldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu.

