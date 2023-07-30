Mitarakis gereğini yaptı

Yunanistan’da Vatandaşı Koruma ve Göç Bakanı Notis Mitarakis, görevinden istifa ettiği belirtildi. Yunan basınında, Mitarakis'in orman yangınlarıyla mücadelenin zirvede olduğu dönemde tatilde olmasının istifasına neden olduğu bilgisine yer verildi.

Konuyla ilgili haberlere göre, Başbakan Kiriakos Miçotakis, Bakan Mitarakis'i arayarak rahatsızlığını dile getirdi ve kararını kendisine iletti. Bunun üzerine Mitarakis bir açıklama yaparak özel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Mitarakis'in yerine Vatandaşı Koruma ve Göç Bakanlığı’na eski Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu getirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İlia bölgesinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan yangın kısa bir süre içinde yerleşim birimlerine ulaştı. Tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

“Evlerinize güvenli bir şekilde dönebilirsiniz”

Öte yandan, önceki gün itibarıyla yangının kontrol altına alındığı Rodos Adası’nda, yeni yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Yetkililer, bazı bölgelerde kalan vatandaş ve turistlerin cep telefonlarına “Evlerinize güvenli bir şekilde dönebilirsiniz.” mesajı gönderdi.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının ilk tahminlerine göre, Rodos Adası’ndaki yangında 2 bin 500 hayvan telef, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliğince yayınlanan Yangın Riski Tahmin Haritası’na göre, yangın riski “çok yüksek” olan kategori 4 olarak belirlendi.

Yetkililer Attiki, Güney ve Kuzey Ege, Girit, Mora ve Orta Yunanistan’da yangın çıkma ihtimalinin “çok yüksek” olduğu uyarısında bulundu.

4 kişi ölmüştü

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan’da 17 Temmuz’da başlayan orman yangınlarına müdahale için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz’da Atina’ya varmıştı.

