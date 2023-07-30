Kim koydu bu bordür taşını!

Lefkoşa ve Çayırova’da alkollü vaziyette direksiyona geçen iki sürücü de bordür taşına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı. Kazaların ardından her iki sürücü de tutuklandı.

Lefkoşa’da önceki akşam meydana gelen kaza sonucunda, 2 kişi yaralandı 2 kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 00.35 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Dölcü (E-29), 92 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUE 675 plakalı salon araç ile Ortaköy istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Kaner Group Ltd isimli iş yeri önlerinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bordür taşlarına çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yolun sağına savrulduğu sırada, o esnada sağ şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Serap Artan (K-48) yönetimindeki NU 698 plakalı aracın sol arka yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan NU 698 plakalı araç, orta refüj içerisinde bulunan elektrik direğine, ardından da palmiye ağacına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan NU 698 plakalı araç sürücüsü Serap Artan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Zarif Namık (K-36) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tevdilerinin ardından müşahede altına alındı.

ZUE 675 plakalı araç sürücüsü Mehmet Dölcü ile söz konusu aracı kiralayan ve sözleşmede ismi bulunan Ömer Faruk Ündar (E-28) tutuklandı.

Matthew Ridley tutuklandı

Çayırova’da önceki akşam alkol tesiri altında kaza yapan Matthew Ridley, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Çayırova’da Senmar Market yeni yol çemberinde, Matthew Ridley (E-45), 00.10 sıralarında, 242 mlgr alkollü içki tesiri atında, yönetimindeki KUT 555 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu konu çemberin bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Ridley tutuklandı.

Bir kaza da İskele-Ercan anayolunda

İskele - Ercan Anayolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan kamyonet araç devrildi, sürücü yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 10 ve 11. km'leri arası, Boğaziçi yol kavşağı yanında Yıldırım İsmetoğulları (E-53), yönetimindeki LT 030 plakalı kamyonet araçla İskele istikametinden Boğaziçi istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İsmetoğulları yönetimindeki araç, gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak aracın ön kısmıyla toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 02:06