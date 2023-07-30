Telsim ‘‘Önce Kadın’’ adı altında hayata geçirdiği kadın projelerine bir yenisini daha ekleyerek, hem yatırımcısının hem de çalışanlarının sadece kadınlardan oluştuğu Kıbrıs’ın ilk Angel Store mağazasını müşterileriyle buluşturdu.

Kadınları teknolojiye katarak ekonomik hayattaki varlıklarını artırmayı ve kadına verilen değeri ön plana çıkarmayı amaçladığı, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadın istihdamına pozitif katkı sağlamayı hedefleyen Telsim, ilk Angel Store mağazasını İskele’de açtı.

Vodafone ilk Angel Store mağazasını Hindistan’da açtı ve daha sonra dünyanın birçok yerinde hayata geçirdi. Türkiye’nin birçok ilinde de bulunan Angel Store, şimdi de Kuzey Kıbrıs’ta yatırımcısı Bilen Sayılı tarafından hayata geçirildi.

Hem yatırımcısının hem de çalışanlarının tamamının kadınlardan oluşuyor olması müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Telsim, yatırımcısı kadın, çalışanları kadın olan mağazasıyla kadın girişimciliği destekliyor ve bayide çalışan %90 kadın oranını daha da artırmayı hedefliyor.

Angel Store’un açılışına katılanlar arasında, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Milletvekilleri Fide Kürşat ve Şifa Çolakoğlu, Mehmetçik ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Ç. Tuğlu, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Telsim Müşteri Operasyonları ve Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan, İş Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Özok ve Dernek Üyeleri ile birçok sayıda bürokrat ve iş insanı bulunuyordu.