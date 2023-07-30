“Girne’den Mağusa’ya yol bağladık”

Girne Belediyesi, kentin çöplerini 120 kilometre uzaktaki Gazimağusa çöplüğüne boşaltmak zorunda bırakıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Anadolu’ya değil Mağusa’ya yol bağladık” dedi.

Şenkul, yaptığı açıklamada, Güngör çöplüğünün yanmasının ardından kendilerine Mağusa çöplüğünün yer olarak gösterildiğini belirtti ve 45 derece sıcakta, 120 kilometre öteye çöp taşıdıklarını ifade etti. Şenkul, “İçişleri bakanına sorarım, bu ne kadar sürdürülebilir, bu sürdürülemez, işin günlük maliyetinin yanında, araç ve emekçi bacağı var, tır ile 45 derece sıcakta 120 kilometreye çöp taşımanın mantiğini tüm hükümet edenlere sormak isterim” şeklinde konuştu.

Gazimağusa halkı da, Girne’den gelen çöplerle birlikte burdaki çöplüğünde dolacağını belirterek, konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.