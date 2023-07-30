Cesaretim kırılmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dünkü Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ziyaretine geniş ölçekte yer veren Rum medyası, Tatar ile Hristodulidis arasında "Kıbrıs sorununda gerginlik yaşandığı" yorumunda bulundu.

Haberi “Tatar-Hristodulidis Arasında Gerilim… Kıbrıslı Türk Liderin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklaması Başkan’ın Hoşuna Gitmedi” başlığıyla aktaran Alithia’ya göre, "liderler arasındaki gerilim", liderlerin KŞK’da basına yaptığı açıklamalarda "Kıbrıs sorununa değindikleri sırada" yaşandı.

“Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda elinden geleni yapacağını ve çok yakında, belki eylülde açıklanacak daha çok şey olması umudunu” dile getiren Hristodulidis, Tatar’ın, herhangi bir müzakere sürecine girilmeden önce KKTC’nin egemen eşitliği tanınması gerektiğini söylemesine “kızdı.”

Hristodulidis, Tatar’ın sözlerine tepkisini “tezlerini çok iyi bildiğini, kayıp yakınlarına saygısından dolayı siyasi kısım hakkında daha fazla konuşmayacağını, bugün her ikisinin de tamamen insanî bir konu için burada olduklarını” söyleyerek dile getirdi.

KŞK Antropoloji Laboratuvarı’ndan yaptıkları ortak açıklama ile ortak bir mesaj verdiklerini hatırlatan Hristodulidis “Kıbrıs halkına daha olumlu mesajlar vermek üzere burada bulunuyorum” dedi. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili sözlerini yorumlaması istendiğinde ise “farklı bir şey işitmeyi beklemiyordum, Sayın Tatar’ın tezlerini çok iyi biliyorum ancak aynı zamanda bu, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekenleri yapma cesaretimi kırmıyor” dedi, şunları ekledi:

“Birçok açıklama dinledim, bugün Sayın Tatar’ı dinledim. Sayın Erdoğan’ın farklı yorumlar yapılan açıklamalarını da dinledim. Söyleyebileceğim, bizim tarafın, müzakerelerin uzlaşılmış zeminde yeniden başlaması yönündeki çabalarına şimdi bile, özellikle teknokratik düzeyde devam edeceğidir.”

Hristodulidis, BM Genel Kurulu çerçevesinde müzakerelerin başlaması konusunda bir şey olacağı kanaatinde olup olmadığı sorusuna karşılık, “önümüzdeki zorlukların ve meydan okumaların bilincindeyim ancak bu hiçbir şekilde çabalarımıza son vereceğimiz anlamına gelmez, aksine, yoğunlaştıracağız. Mevcut durum Kıbrıs sorununun çözümü olamaz” dedi.