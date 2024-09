New York'tan mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerde bulunan Erdoğan, Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Erdoğan, "İsrail işlediği suçların hesabını vermeli" dedi. Erdoğan daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de bir soykırıma imza attığını vurgulayarak, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.

İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti. Daha sonra Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan New York'taki temaslarının ilk gününde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'le bir araya geldi.