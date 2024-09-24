Bir milyona ulaştı

KKTC’de geride bıraktığımız hafta, 7 yangın meydana geldi, bir milyon TL üzerinde zarar oluştu.

Polis Basın Subaylığı'nın açıkladığı haftalık itfaiye raporuna göre, 16 - 22 Eylül tarihlerini kapsayan sürede, KKTC’de 7 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu 1 milyon 500 TL hasar ortaya çıktı.

Yangınların 2’si Gazimağusa, 2’si Yeşilköy, bir tanesi de Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt itfaiyelerinin sorumluluk alanında meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri; "ağaç üzerine yıldırım düşmesi, çalışır durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin ısınıp alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin bibirine temas edip düşen kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması ve elektrik panosunda meydana gelen yüklenme" olarak yer aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği özel servis olayları ise; trafik kazası sonucu aracı içerisinde, yatak odasında ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangın eğitimi verilmesi, dere yatağı içerisinde mahsur kalan köpeğin kurtarılması, aracın motor bölümünde, boş su deposu içerisinde, evin çatısında, hurma ağacı ve telefon direği üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtrılması, yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.

