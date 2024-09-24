Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle rekor tazeledi.

Ortadoğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.

Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2.634 dolar ile tarihi zirveyi gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.891 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.740 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

ABD'de PMI verileri, iş dünyası aktivitesinin sınırlı biçimde yavaşladığını, imalat sektöründe ise düşüşün derinleştiğini gösterdi. Öncü bileşik PMI, imalat sektöründeki gerilemenin etkisiyle eylülde sınırlı biçimde düşerek 54,6'dan 54,4'e indi.

FOMC oylamalarında oy hakkı bulunmayan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yılın geri kalanında 50 baz puanlık faiz indirimi çağrısı yaptı. Gözler cuma günü açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine çevrildi. Veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olması açısından önem taşıyor.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarının aylık bazda yüzde 0,2 artarak yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesine, manşet endeksin ise yüzde 2,3'e gerileyeceğini bekliyorlar. Endeksin faiz indirimlerine devam edilmesine yeşil ışık yakabileceği düşünülüyor.

Bu hafta, Fed Başkanı Jerome Powell ve New York Fed Başkanı John Williams da dahil olmak üzere en az dokuz Fed yetkilisinin yapacağı açıklamalar izlenecek.

