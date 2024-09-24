Tam listeyi veriyoruz

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen kurultayında parti meclisine seçilenlerin listesi dün açıklandı.
Buna göre; Lefkoşa’da ilk sıraya Hüseyin Paşa, Gazimağusa’da Ziya Kasım, Girne’de Emre Üstel, İskele’de İsmail Demirci, Güzelyurt’ta Fuat Özan, Lefke’de Ömür Ekendal yerleşti.
İşte liste:
Lefkoşa PM
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Hüseyin Paşa 3496
2 Mehmet Aktunç 3376
3 İsmail Kofalı 3334
4 İbrahim Basri Kuyucuoğlu 3242
5 Özgür Arıkan 3203
6 Sabahattin Gülbudak 3194
7 Nurcan Yardımcı 3170
8 Ramadan Yiğitce 3157
9 Ahmet Keskin 3151
10 Nidai Salış 3139
11 Fisun Özsun 3047
12 Halil Esendağlı 3022
13 Aydın Amca 3004
14 Erkan Eğmez 2999
15 Barış Tilki 2999
16 Ercüment Şeker 2982
17 Fikret Çavuşoğlu 2967
18 Kemal Oktar 2921
19 Orhan Tuğbay 2786
20 Süreyya Gürses 2731
21 Hidayet Yağızerler 2709
22 Mevlüt Osmanoğlu 2705
23 Mustafa Akkılıç 2696
24 Shahadat Hossaın 2583
25 Hasan Akyiğit 2568
26 Kazım Altuncuoğlu 2503
27 Erdem Özçakır 2254
Lefkoşa Kadın
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Aysel Töre 3310
2 Özlem Bendeşan 3259
3 Özlem Sefer 3230
4 Selin Candemir 3007
5 Ayşen Göktuğ 2786
LEFKOŞA GENÇ
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Murat Pirgot 2446
2 Mustafa Hacet 2069
3 Refet Güçlüsoy 1941
4 Melis Müjde 1837
5 Şenol Bayur 1682
6 Hasan Kuset 1778
7 Mahmut T. Hüdaverdi 2631
8 Mustafa K. Fırat 1433
Gazimağusa PM
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Ziya Kasım 4345
2 Murat Çalışkan 4282
3 Yenal Garabli 4206
4 Ümit Çağlıyan 4204
5 Hilmi Öztemiz 4196
6 Savun Göksu 4127
7 Raşit Şah 4105
8 Neriman Kaşif 4063
9 Gürsel Uzun 3951
10 Kemal Oktar 3919
11 Burak Başkaş 3908
12 İlker Tekbıyık 3897
13 Murat Uzun 3889
14 Mehmet Ekşici 3860
15 Ahmet Dinçer 3790
16 İsmail Kardan 3733
17 Hasan Paksoy 3305
Gazimağusa Kadın Kota
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Elif Dirensoy 3490
2 Ayşe Demir 3336
3 Selcan Oruç 3092
4 Hanife İşlek 3023
5 Feride Altunsoy 2665
Gazimağusa Genç Kota
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Mehmet Taşkıranlar 3734
2 Ramazan Tebelleşol 3271
3 Tolga Yavuz 2946
4 Ömer Köse 2576
5 Burhan İkizoğlu 2549
Girne PM
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Emre Üstel 3484
2 Sami Otcuoğlu 3085
3 Hakan Denizalp 3082
4 Murat Karalar 3079
5 Hasan Uzun 3055
6 Sultan Sonay 2994
7 Atila Mahmutoğlu 2731
8 Hasan Barut 2726
9 Halit Soytürk 2721
10 İbrahim Akay 2716
11 Özgür Yeleğen 2699
12 Fırat Güçlüsoy 2654
13 Yalçın Koçyiğit 2619
14 M. Cemal Soyer 2598
15 Hüseyin Kayım 2532
16 Mehmet Bulanık 2465
17 Kıvanç Demirtaş 2437
18 Hasan Acıman 2414
19 Mustafa Kırılmaz 2409
20 Ahmet Türk 2281
21 Özbay Abik 2270
Girne Genç
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Cevdet Çağer 2960
2 Sami Yediyıldız 2913
3 Yağmur Aydındağ 2721
İskele PM
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 İsmail Demirci 4865
2 Salahi Serakıncı 4606
3 Ali Öğdü 4450
4 Şahin Avcıl 4164
5 Serhan Cecer 3830
6 Hasan Ki 3505
7 Mehmet Ziya Tolgan 3069
İskele Kadın
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Canan Mimar 3108
2 Nuray Karakuş 2333
Güzelyurt PM
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Fuat Özan 4090
2 Ali Kandulu 3230
3 Coşkun Talihsiz 2908
4 Abdullah İşkey 2598
5 İnal Uzun 2443
6 Serdar Çulluoğlu 2119
7 Tahir Çuvalcıoğlu 1666
Güzelyurt Kadın
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Pembe Gertik 2835
2 Mecal Fellahoğlu 2150
3 Şaziye Beykan 1212
Güzelyurt Genç
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Öztaş Tüm 3273
2 Süleyman Kavaklı 2889
Lefke PM
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Ömür Ekendal 4196
2 Ercan Oyal 3837
3 Tahsin Sabit 3324
Lefke Kadın
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Hatice Kubilay 3643
2 Sonay Lord 2753
Lefke Genç
No İsim & Soyisim Aldığı Oy
1 Yusuf Davutoğlu 3405
2 Sadık Yolaç 2831Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 10:32
Allah kahretsin gakkariyaları! Amin
Amin