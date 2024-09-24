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Tam listeyi veriyoruz

Kurultaydan 2 gün sonra UBP’nin parti meclisi seçiminin sonuçları açıklandı

Tam listeyi veriyoruz
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   Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen kurultayında parti meclisine seçilenlerin listesi dün açıklandı.

Buna göre; Lefkoşa’da ilk sıraya Hüseyin Paşa, Gazimağusa’da Ziya Kasım, Girne’de Emre Üstel, İskele’de İsmail Demirci, Güzelyurt’ta Fuat Özan, Lefke’de Ömür Ekendal yerleşti.

İşte liste:

Lefkoşa PM              

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Hüseyin Paşa      3496

2          Mehmet Aktunç       3376

3          İsmail Kofalı   3334

4          İbrahim Basri Kuyucuoğlu   3242

5          Özgür Arıkan 3203

6          Sabahattin Gülbudak           3194

7          Nurcan Yardımcı       3170

8          Ramadan Yiğitce       3157

9          Ahmet Keskin            3151

10       Nidai Salış      3139

11       Fisun Özsun   3047

12       Halil Esendağlı           3022

13       Aydın Amca   3004

14       Erkan Eğmez  2999

15       Barış Tilki       2999

16       Ercüment Şeker        2982

17       Fikret Çavuşoğlu         2967

18       Kemal Oktar  2921

19       Orhan Tuğbay           2786

20       Süreyya Gürses         2731

21       Hidayet Yağızerler    2709

22       Mevlüt Osmanoğlu  2705

23       Mustafa Akkılıç         2696

24       Shahadat Hossaın    2583

25       Hasan Akyiğit            2568

26       Kazım Altuncuoğlu   2503

27       Erdem Özçakır          2254

Lefkoşa Kadın                      

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Aysel Töre                  3310

2          Özlem Bendeşan       3259

3          Özlem Sefer   3230

4          Selin Candemir         3007

5          Ayşen Göktuğ           2786

LEFKOŞA GENÇ                    

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Murat Pirgot 2446

2          Mustafa Hacet          2069

3          Refet Güçlüsoy         1941

4          Melis Müjde  1837

5          Şenol Bayur   1682

6          Hasan Kuset  1778

7          Mahmut T. Hüdaverdi         2631

8          Mustafa K. Fırat        1433

Gazimağusa PM                  

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Ziya Kasım     4345

2          Murat Çalışkan         4282

3          Yenal Garabli 4206

4          Ümit Çağlıyan           4204

5          Hilmi Öztemiz           4196

6          Savun Göksu 4127

7          Raşit Şah        4105

8          Neriman Kaşif           4063

9          Gürsel Uzun   3951

10       Kemal Oktar  3919

11       Burak Başkaş 3908

12       İlker Tekbıyık 3897

13       Murat Uzun   3889

14       Mehmet Ekşici          3860

15       Ahmet Dinçer            3790

16       İsmail Kardan            3733

17       Hasan Paksoy            3305

                       

Gazimağusa Kadın Kota                

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Elif Dirensoy  3490

2          Ayşe Demir                3336

3          Selcan Oruç   3092

4          Hanife İşlek  3023

5          Feride Altunsoy        2665

Gazimağusa Genç Kota                 

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Mehmet Taşkıranlar            3734

2          Ramazan Tebelleşol 3271

3          Tolga Yavuz              2946

4          Ömer Köse                             2576

5          Burhan İkizoğlu                     2549

Girne PM                  

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Emre Üstel                    3484

2          Sami Otcuoğlu          3085

3          Hakan Denizalp         3082

4          Murat Karalar           3079

5          Hasan Uzun   3055

6          Sultan Sonay 2994

7          Atila Mahmutoğlu    2731

8          Hasan Barut   2726

9          Halit Soytürk 2721

10       İbrahim Akay 2716

11       Özgür Yeleğen           2699

12       Fırat Güçlüsoy           2654

13       Yalçın Koçyiğit           2619

14       M. Cemal Soyer        2598

15       Hüseyin Kayım          2532

16       Mehmet Bulanık       2465

17       Kıvanç Demirtaş       2437

18       Hasan Acıman           2414

19       Mustafa Kırılmaz      2409

20       Ahmet Türk   2281

21       Özbay Abik    2270

Girne Genç               

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Cevdet Çağer 2960

2          Sami Yediyıldız          2913

3          Yağmur Aydındağ     2721

                       

İskele PM                 

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          İsmail Demirci           4865

2          Salahi Serakıncı         4606

3          Ali Öğdü         4450

4          Şahin Avcıl     4164

5          Serhan Cecer 3830

6          Hasan Ki         3505

7          Mehmet Ziya Tolgan            3069

İskele Kadın             

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Canan Mimar            3108

2          Nuray Karakuş          2333

Güzelyurt PM                      

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Fuat Özan      4090

2          Ali Kandulu    3230

3          Coşkun Talihsiz         2908

4          Abdullah İşkey          2598

5          İnal Uzun       2443

6          Serdar Çulluoğlu       2119

7          Tahir Çuvalcıoğlu      1666

Güzelyurt  Kadın                 

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Pembe Gertik            2835

2          Mecal Fellahoğlu      2150

3          Şaziye Beykan           1212

Güzelyurt Genç                   

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Öztaş Tüm     3273

2          Süleyman Kavaklı     2889

                       

                       

                       

Lefke PM                  

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Ömür Ekendal           4196

2          Ercan Oyal     3837

3          Tahsin Sabit   3324

Lefke  Kadın             

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Hatice Kubilay           3643

2          Sonay Lord     2753

Lefke  Genç              

No       İsim & Soyisim          Aldığı Oy

1          Yusuf Davutoğlu       3405

2          Sadık Yolaç     2831

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 10:32
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 8 saat Önce

Allah kahretsin gakkariyaları! Amin

Cenk
Cenk @Doğru Söz - 8 saat Önce

Amin

Turkish Power
Turkish Power - 2 saat Önce

Bre dinsiz imansız Allahu Teala’nın ismini lağım çukuru ağzına alma Allah sizin gibi palikarya piçlerinin oynaşlarının belasını verdi veriyor da bre kitapsız Rum dölleri

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 2 dakika Önce

Yine ananın amı gibi konuştun RTE saksocusu.

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