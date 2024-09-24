Ders zili çaldı

Ömer KADİROĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim yılı dün başladı. Yeni eğitim yılında 60 bine yakın öğrenci ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 128 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda ise yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi dün ders başı yaptı.

Yeni öğretim yılı, Bakanlar Kurulu kararıyla “öğretmen atamalarının henüz tamamlanmamış olması" nedeniyle bir hafta ertelenmişti. İlkokullar ve Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda birinci dönem karne dağıtımı 31 Ocak Cuma yapılacak ve yarıyıl tatili 1-16 Şubat tarihleri arasında olacak, ikinci dönem ise 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Karne ve Tamamlama Belgeleri 16 Haziran Pazartesi verilecek.

Çelebi hediye dağıttı

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi belediye sınırları içerisinde bulunan Dikmen Anaokulu ve Pınarbaşı Anaokulunu ziyaret ederek ana sınıf öğrencilerine içinde kalem, boyama kitapları, su termosları, kalem cüzdanları, silgi, beyaz tahta ve etkinlik kitabı gibi öğrencilerin ihtiyaç duyacağı birçok malzeme yer aldığı “okula hoş geldin” paketleri dağıttı. Çelebi, çocukların eğitim hayatına güzel bir başlangıç yapmalarını desteklemek ve okul heyecanlarını paylaşmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtirken Öğrenciler ve aileler, bu anlamlı hediyelerden dolayı Çelebi’ye teşekkür etti.

Öğretmenler sendikası sokaktaydı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitim dönemine konteyner sınıflarda başlayan Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. KTÖS’e, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ile okulun elektrik altyapısını inceleyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve bazı veliler eşlik etti. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Şehit Yalçın İlkokulu’nda güçlendirme çalışmasının devam ettiğini, okulun kullanım dışı olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul bahçesine konteyner sınıflar koyduğunu anlattı. Maviş, Şehit Yalçın İlkokulu’nun yanı sıra Hamitköy İlkokulu ve Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda da güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Maviş, “Konteyner sınıflara tıkılıp kalmak istemiyoruz” dedi.



