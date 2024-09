Geri sayım başladı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 28 Eylül’de bir araya gelecek. Tatar’ın Guterres ile yapacağı görüşmenin KKTC saati ile 18.30’da başlaması bekleniyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'ta düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğinde Erdoğan ile bir araya gelerek, Kıbrıs konusu ve diğer uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yanı sıra diğer üst düzey katılımcılar ve ABD'de yaşayan Türk ve Kıbrıslı Türk üyelerle de bir araya geldi.