Geri sayım başladı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 28 Eylül’de bir araya gelecek. Tatar’ın Guterres ile yapacağı görüşmenin KKTC saati ile 18.30’da başlaması bekleniyor.
Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'ta düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğinde Erdoğan ile bir araya gelerek, Kıbrıs konusu ve diğer uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yanı sıra diğer üst düzey katılımcılar ve ABD'de yaşayan Türk ve Kıbrıslı Türk üyelerle de bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile 28 Eylül’de görüşecek
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 28 Eylül’de bir araya gelecek. Tatar’ın Guterres ile yapacağı görüşmenin KKTC saati ile 18.30’da başlaması bekleniyor.
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YORUMLAR
Gerçek - 11 saat Önce
Uluslararası toplum, “işgal, ve yarım ülke" taleplerinizi hiçbir zaman kabul etmeyecektir.Boşu boşuna kendinizi kandırmayın / siyasetinizi değiştirin....
Doğru Söz - 7 saat Önce
Erdoğan ve Tatar birbiri ile görüşecek yer olarak ABD yi seçiyorsa , bir gıtlık vardır. Nerde gıtlık olduğunu akıllılar anladı. Cehalete imurumda degil, selam bile vermem.
Turkish Power - 31 dakika Önce
Muhipler palikarya piçleri uluslararası toplum Bosna’da Karabağ’da Ruanda’da filistinde neredeydi senin ab dediğin şerefsizler Rum anman planını reddederken neredeydi bırakın bu işleri kuduz itler gibi kudurmayı palikarya oynaşları sizi
Hasan Nuri - 11 saat Önce
Tanıtmaya çalıştığımız Egemen ayrı devletimiz ile BM’nin Kıbrıs’ta Federal Çözümü için Toplum Lideri Cumhurbaşkanımız Niye Masaya otursun ki ? Olmayacak iş için New York’a harcayacağımız yüzbinlerce Dolar’ı niye Egemen ayrı devletimizi tanıtmaya harcamayalım ki ! Ne istediğimizi bilmiyormuyuz yani ?
FOR ever TRNC ….
Gez toz be Tatar da bişey yapacağın yok...Dünya sanki hiçbişey bilmiyor sen ne dersen o olacak gibi havalardasın Recebin yanında...Guetteres sana "Hay hay Ersin Bey senin istediğin gibi olsun" diyecek...Rüyalar rüyalar,showlar showlar...