"Öncelik pahalılık"

Ulusal Birlik Partisi kurultayının tamamlanmasının ardından hükümetten beklentilerini Diyalog Medya’ya açıklayan vatandaşlar, en önemli sorunun pahalılık olduğunu söyledi. Vatandaşlar “Üstel hükümeti pahalılığa karşı önlem almalı” dedi. Maaş artışının çare olmadığını belirten vatandaşlar “haksız fiyat artışları önlenmedikçe, maaş artışlarıyla halkı mutlu etmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu, şiddet, hırsızlık ve soygun olaylarının yanı sıra trafik kazalarının arttığına dikkat çeken vatandaşlar, bu tür konularda etkili önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise siyasete güven kalmadığını belirterek, iş başındaki hükümetlerden herhangi bir beklentilerinin olmadığını söyledi. -

Havva Erülkü

“UBP’de genel başkanlığa seçilen Ünal Üstel 2027 yılına kadar iktidar mesajı verdi. Bizim bu süreçte hükümetten beklentilerimiz çoktur ancak yapacaklar mı bilmiyoruz. Yollar, ekonomi, pahalılık, eğitim gibi alanlarda ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Aldığımız maaşlar evi geçindirmeye yetmiyor ve yüzde 300 zamlanan bir okul ücretimiz vardır. Beklentimiz bu alanlarda ciddi çalışmalar yapılmasıdır.”

İbrahim Mitoğlu

“Hükümetten hiçbir beklentimiz kalmadı. Her gün pahalılık yaşıyoruz ve artık bir şey alamaz duruma geldik. Şimdiye kadar UBP’den şaşmadım ancak artık bu partiye oy vermeyeceğim. Hiçbir alanda denetim yok ve her yer başıboş bırakıldı. Her markette farklı fiyatlar ve herkes istediğini istediği fiyata satıyor. Bu noktada hükümetin etkin denetimler yapması gerekiyor.”

Osman Hürelli

“Hükümetten bir beklentim yoktur. Bu hükümet söylediği hiçbir şeyi yapmıyor. Ben UBP’nin eski sorumlularındandım ancak bunların bu tutumlarından dolayı partiden elimi ayağımı çektim. Söz verdiği hiçbir şeyi yapmadığı için bizler de partiden elimizi ayağımızı çektik. Her şeyi ucuzlatacaklar diye açıklama yapıyorlar ertesi gün hemen zam geliyor. Ben böyle bir hükümet görmedim. Ben çok uzun zamandır UBP’nin içindeydim ancak söz verip iş yapmadıkları için insanların yüzüne bakamaz olduk diye partiden ayrıldık.”

Ayhan Dostel

“Hükümetten beklentim yoktur. Bu güne kadar ne yaptılar ki bir şey bekleyeyim. Okullar, yollar, ekonomi ve benzeri alanlarda hiçbir çalışma yapmadılar. Öğrenciler konteynerlerde eğitim görüyor. Dünya aya gitti bunlar hala yaya. Üreticiye destek olmuyorlar. Harnuplar ambarlarda çürüdü hala alacaklar. Şimdiye kadarki gidişatlarını hiç beğenmiyorum. Verdikleri sözleri yerine getirmediler. Bunlar kendi ceplerini doldurmaktan başka bir işe yaramıyorlar.”

Macit Karakuş

“Hükümetten hiçbir beklentim yoktur. Bu hükümet şu ana kadar hiçbir icraat yapmadı. Öyle hükümet olmaz olsun. Biz bu memlekette bunlar yüzünden yandık kavrulduk ve en nihayetinde Kıbrıslılar bunun içinde en sonunda tükenip gideceğiz.”

Hasan Özdeş

“Bu güne kadar ne yaptılar ki bir beklentimiz olsun. Kazanan kazandı memlekete hayırlı olsun diyeceğim. Bu güne kadar hiç bir şey yapmadıkları için bundan sonrası için de pek umutlu değilim. Bu hükümete hiçbir şekilde güvenim yoktur.”

Şeniz Kortun

“UBP’de genel başkan olan Ünal Üstel 2027 yılına kadar iktidar mesajı verdi. Hükümetten çok beklentilerimiz vardır. Bu memlekette düzen bozuldu ve bu düzenin yeniden sağlanmasını istiyorum. Hiçbir çalışma kuralına göre yapılmıyor ve hatta istihdamlar bile particilikle alakalıdır. Ben hak hukuk ve iyi bir yönettim olmasını istiyorum. Yalnız benim için değil herkes için hak ve hukuk kuralları çalışsın istiyorum.”

Münür Nurettin Boğaçoğlu

“UBP’de genel başkan olan Ünal Üstel 2027 yılına kadar iktidar mesajı verdi. Sn. Başbakana hayırlı olmasını dilerim. Benim beklentim yolların düzene sokulması, elektrik sorununun giderilmesi hatta pahalılığı da önleyecek çalışmalar yapmalarını istiyorum. 2027 yılına kadar tam olmasa da bu sorunları çözebileceklerini düşünüyorum.”

Muharrem Yakıngün

“Hükümetten tek beklentim verdikleri sözleri tutmalarıdır. Ülkede trafik sorununun çözülmesini istiyorum. Bir planlama veya programlama yok ve herkes istediği gibi davranıyor. Bu ülkede plan ve düzenleme yaparlarsa daha çok turist bu ülkeye gelebilir. Ülkede çarpık yapılanma aldı başını gidiyor ve ülke sıkıntılarla mücadele ediyor. Bu sıkıntıların çözümünü istiyoruz.”

Mustafa Çatalkaya

“Hükümetten beklentilerimiz Başbakanın dediği gibi istikrarlı olmalarıdır. Pahalılık ve zamlarla ilgili çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Diğer yandan okullar açıldı ve okullardaki sıkıntıların da hızlıca çözülmesini istiyoruz. Aslında bunları bizim istememiz değil onların aslında yapması gereken bunlar. Asgari ücret attıkça hayatın her noktasında ciddi artışlar yaşanıyor. Bunlara bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Denetimsizliği fırsat bilenler fahiş fiyatlar uyguluyor. Bunlarla ilgili çalışarak çözmelerini istiyorum. Diğer yandan kırsal kesimlerdeki gençler için de spora özellikle futbola daha güçlü destekler vermesini istiyorum.”