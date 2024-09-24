KKTC’nin yasaları İşte böyle

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’nda, aralarında dana eti ve balık da bulunan çeşitli gümrüksüz ve ithali yasaklanmış mal ele geçirildi, Shahid Mahmood Khalid tutuklandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, önceki gün saat 10.30 sıralarında Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapan zanlının kullanımındaki araçta, gümrük ve polis memurları tarafından kontrol yapıldığını belirtti. Polis, yapılan kontrolde , gümrüğe beyan edilmemiş ve ülkeye ithali yasak toplam 20 kilo dana eti, 20 kilo balık, 24 paket hardal yağı, 24 paket kahvaltılık gevrek, 48 paket zerdeçal tozu ve 24 chili biber tespit edilerek, emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte suçüstü gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Pakistan uyruklu olup aynı zamanda KKTC vatandaşı olduğunu, 19 yıldır ülkede yaşadığını evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

