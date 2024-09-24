‘Acil önlem alınmalı’

Ülkede dün öğleden sonra etkili olan yağış Lefkoşa’ya bağlı Gaziköy’de göle dönüştü. Çiftçiler Birliği eski Genel Sekreteri Oğuz Ceyda’nın ağılını su bastı. Yaklaşık 400 bin TL değerinde 350 adet balya ve bala zarar gördü. Diyalog’a konuşan Ceyda, bölgede her zaman sel riski olduğunu dile getirdi. Ceyda, sel riskinin bölgede yapılan parselasyon çalışmasıyla arttığını dile getirerek, şunları anlattı:

“Bölgede yağmur suyunu tahliye edecek dere çok dardır. Şu anda devam eden parselasyon çalışmaları nedeniyle yağmur suyunun önü tıkandı ve geriye doğru akarak, ağılıma doldu.

150 balya ve 200 adet bala arar gördü. En az 400 bin TL zarar var. Parselasyon çalışması yapan şahıs devletten izin aldı ancak haritaya bakarak karar verilmemeli. Bölgedeki dere dar ve suyu tahliye edemiyor. Dar bir köprü yapıldı, köprü suyu çekmiyor. Bu izinler verilirken gelip keşif yapmaları lazım. Ayrıca bu bölgeyi su bastığı için şimdiye kadar tek bir inşaat yapılmadı. Şimdi ise sosyal konut izni dahi verildi. Buralar su basan bölgelerdir, yetkililer önlem almalıdır. Gelip, bakıp, keşif yapmalıdır. Yetkililere çağrı yapıyorum; daha büyük bir felaket olmandan tedbir alsınlar Bir dahaki yağışta bu kez canlı hayvanlarım zarar görecektir.”