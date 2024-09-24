2 yıl hapis yatacak

Yılbaşı kutlamaları esnasında av tüfeğiyle ateş açarak belediyeye ait durağa ve aydınlatma lambalarına zarar veren Dündar Saldıray hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Güzelyurt’ta babaannesinin evinin önünde ateş açan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 31 Aralık saat 23.00 sıralarında yılbaşı eğlencesi için akrabasının köyde bulunan evine gittiğini, diğerken aracının arkasına av tüfeği koyduğunu söyledi. Yargıç, sanığın yemek yedikten ve bir şeyler içtikten sonra dışarıya çıkarak, aracından av tüfeğini alıp, ateş açtığını, belediyeye ait durağa ve aydınlatma lambalarına zarar verdiğini söyledi. Sanığın meskun mahal olan bir yerde ve yanında 2 kişi varken bu eylemi gerçekleştirerek tehlikeye yol açtığını kaydeden yargıç, ayrıca taşıma izni olmamasına rağmen av tüfeğini aracında taşıyıp, kullandığını belirtti. Sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini açıklayan yargıç, ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarının giderek yaygınlaştığını belirtti.

Yargıç, sanığın avukatının yılbaşı kutlaması esnasında böyle bir suç işlediğini, o civarlarda bunun yaygın olduğunu söylediğini belirerek, ilkel bir kutlama şekli olan havaya ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sanığın, belediyeye ait durak ve aydınlatma lambalarına vermiş olduğu 4 bin 500 liralık hasarı giderdiğini, şikayetin geri çekildiğini, sanığın pişman olup davasını kabul ettiğini kaydeden yargıç, bu hususları lehine değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın nişanlı olup, evlilik arifesinde olmasını da dikkate aldıklarını kaydeden yargıç, işlediği suçlardan 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.