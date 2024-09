Heyecan bitmez

Özlem ÇİMENDAL

İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) aylarca süren kurultay geriliminin ardından bu kez meclis başkanlığı seçimine hazırlanıyor. Yeni yasama yılının 1 Ekim’de başlamasının ardından Meclis Başkanlığı seçimi gündeme gelecek. Parti yönetiminin, Faiz Sucuoğlu’nu destekleyeceği belirtilirken, Taçoy ve arkadaşlarının tavrı henüz netleşmedi.

Diyalog medyaya konuşan Sucuoğlu “Bu konuyu meclis açıldıktan sonra konuşalım” derken, şimdiki başkan Zorlu Töre yeniden aday olacağını söyledi. Hasan Taçoy ise “Faiz Sucuoğlu aday gösterilirse destekleyeceğiniz söyleniyor. Ne dersiniz?” şeklindeki soruya “Hayır öyle bir şey yok. Bu konuyu konuşmadık” yanıtını verdi.

Sucuoğlu yeni yasama yılını bekliyor

UBP Milletvekili Sucuoğlu, Meclis Başkanlığı’na aday olup olmayacağına dair konuyu 1 Ekim’den sonra yani meclis açıldıktan sonra konuşacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Peki size bu yönde bir talepte bulunuldu mu ya da sizin bu yönde bir talebiniz veya isteminiz var mı?” sorusunu da yanıtsız bırakarak, yeni yasama yılında tavrını netleştireceğinin sinyalini verdi.

Töre: Sucuoğlu Türkiye’den yeşil ışık bekliyor

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise hem yeniden aday olacağını söyledi hem de Sucuoğlu’nun aday gösterileceğine dair kulislerde yapılan konuşmayı değerlendirdi. Töre, “Partinizin önümüzdeki meclis başkanlığı seçiminde Faiz Sucuoğlu’nu aday göstereceği söyleniyor? Ne düşünüyorsunuz bu adaylıkla ilgili?” sorusuna şöyle cevap verdi:

‘Faiz Sucuoğlu’nun meclis başkanlığına aday olacağı ve Başbakan Ünal Üstel’in kendisine teklif götürdüğünü ve kendisinin de kabul ettiği’ söylemlerini ben 3 aydır duyuyorum. Faiz Sucuoğlu’na bunu sordum. Faiz Bey de bana ‘Başbakan Ünal Üstel bana bir teklifte bulunmadı. Benim aklımdan geçiyor adaylık konusu. Bu benim istemim. 21 Eylül’den yani kurultaydan sonra konuşalım’ cevabını verdi. Başbakan Ünal Üstel’e de aynı soruyu ilettim. Kendisi de bana böyle bir teklifte bulunmadığını söyledi. Faiz Sucuoğlu sanırım Türkiye’den bir yeşil ışık bekliyor. O ışık da bir türlü yanmıyor. Beklediği bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama aday olmayacağını düşünüyorum.”

Başarılıyım, devam etmek istiyorum

Meclis Başkanı Töre, “Siz meclis başkanlığına yeniden aday olacak mısınız” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“ Aday olmak isterim. Meclis başkanlığına devam etmek istiyorum. Her ne kadar zaman zaman bazı çevrelerce aksi söylemler olsa da Meclis başkanlığını başarılı bir şekilde yürüttüğüme ve başarılı olduğuma inanıyorum. Neden 5 yılımı tamamlamayayım. Meclis açıldıktan sonra grup toplantısı da olacak. Birçok konu burada görüşülecek.”

Taçoy: Henüz konuşmadık

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise Sucuoğlu’nun meclis başkanlığına aday gösterilmesi halinde destekleyeceğine dair söylemleri değerlendirdi. Taçoy, adyalık konusunda bir konuşma olmadığını, Sucuoğlu’nun aday gösterilmesi halinde destek olup olmayacağına dair kararı ise yapacağı değerlendirmeden sonra vereceğini dile getirdi.

Bir duruş sergiliyoruz

Taçoy, hakkındaki bazı iddialara yönelik sorulara da cevap verdi. Taçoy, parti içerisinde kendisine destek veren milletvekilleriyle birlikte muhalif bir tutum sergilediğine iddialara şu cevabı verdi:

“Biz UBP’liyiz. Bize muhalif diyenlerdir asıl muhalif olanlar. Bize muhalif söyleminde bulunanlardır bizi böyle lanse eden. Bizim muhalif olarak isimlendirilen tavrımız hak yenmesine müsaade etmememizdir. Biz bize destek veren arkadaşlarımız ve yanımızda olanların işten durdurulmamaları için bir duruş sergiliyor ve mücadele veriyoruz. Her hangi bir kişiye karşı bir tavrımız yok. Her ne kadar da seçim sistemini kabul etmesem de her ne kadar da yaşanan kargaşa ve şaibeler içime sinmese de ortaya bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuca karşı gelmedik. Bana destek veren yanımda olan arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonrası için ne yapacağımızın planı içerisinde olacağız.”

Tamamen uydurma

Taçoy, “Meclis birleşimlerine katılmayacağınız, partiden istifa edeceğiniz yönündeki söylemler konusunda neler söyleyeceksiniz? “ sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Meclise gitmeyeceğimiz dedikoduları uydurma. Partiden istifa edeceğimiz dedikoduları uydurma. Bizim partiyi 2013 yılındaki sürece sürüklediğimiz yönündeki söylemler ise tamamen uydurma. Buradan basına da bir şeyler söylemek istiyorum. Ne dediğimizi duysalar ve ne dediğimize yer verseydiler bizim aslında ne demek istediğimiz de kamuoyunda net anlaşılırdı. Bundan sonraki süreçte de yanımdaki arkadaşlarımla birlikte hep adaleti isteyeceğim. Yanlış yapmasınlar, yanlış yapılmasın.

Yanlış algılanmasın

Taçoy, “Kurultayın ardından sık sık fotoğraf paylaşarak, kısa kısa üzeri kapalı mesajlarla paylaşıyorsunuz. Ne dediğiniz tam anlaşılmıyor? Bu mesajlar kime? Bugün Faiz Bey ile paylaştığınız fotoğraf da destek veriyorsunuz şekline yorumlandı? sorusuna da “Faiz Bey ile paylaştığım fotoğraf üzerine yazdığım ‘Abilerin söylediklerine kulak asmayın’ notu bizim partiyi 2013’e götürme çabasında olduğumuzu söyleyen partinin abisinedir. Faiz Bey’e destek veriyorum şeklinde algılanmasın” şeklinde cevap verdi.