Dehşeti yaşattılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 3 bin 500 dolarlık borç yüzünden yabancı uyruklu bir şahsı arabaya alarak Maraş Bölgesi’nde ormanlık bir alana götüren Devrim Benzincioğlu, İbrahim Kardeşoğlu ve Hüseyin Benhesti genç adama dehşeti yaşattı. Zanlıların O.G.B.’yi (E-31) bulunduğu işyerinden rızası dışında zorla alıkoyarak kullanımlarındaki araca koyup kaçırdıkları, darp ettikten sonra başına silah dayayıp, “parayı ver” diyerek tehdit ettikleri belirtildi.

Zanlıların daha sonra O.G.B.’yi bir apartman dairesine götürüp, eve kilitledikleri kaydedildi. Bazı vatandaşların durumu bildirmesiyle harekete geçen polis, çilingir yardımı ile kapıyı açarak O.G.B.’yi kurtardı. Zanlılar, Devrim Benzincioğlu, İbrahim Kardeşoğlu ve Hüseyin Benhesti dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Dövdüler, kafasına silah dayadılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan mahkeme huzurundaki zanlıların,21 Aralık’ta, yabancı uyruklu olan müşteki erkek şahsı, Devrim Benzincioğlu’na 3 bin 500 dolar vereceği olması gerekçesi ile konuşmak bahanesiyle araçlarına alarak, Maraş Bölgesi’nde ormanlık bir alana götürdüklerini ve burada darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların burada müştekinin kafasına ateşli silah dayayarak, “parayı ver” deyip tehdit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra müştekiyi bir apartman önüne getirdiklerini ve burada da darp etttikten sonra bir apartman dairesine kilitlediklerini açıkladı. Polis memuru Salih Fidan Ersan, bölgede bulunan vatandaşların durumu polise bildirdiğini ve konu adrese gidilerek çilingir yardımı ile kapının açılarak müştekinin kurtarıldığını belirtti. Zanlıların önceki gün gözaltına alındığını bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 09:24