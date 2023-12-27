Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen uyuşturucu alma ve satma suçlarından yargılanan İsmet Yapıcı hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın başka şahıslara uyuşturucu temin etmesinin ve satmasının ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği belirtildi.

Sanığın benzer suçtan sabıklara olduğuna da vurgu yapıldı.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, sanığın 5 Ekim 2022 yılında Mehmet Enginol’a bir gram centetik cannabionid verme, yine aynı tarihte 30 gram uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından yargılandığını söyledi.

Başkan, davaya ilişkin olgulara bakıldığında sanığın hem uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiğini hem de sattığını belirtti.

Mahkeme başkanı, uyuşturucu satan ve başkalarına temin eden sanıklara etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan, uyuşturucunun türüne bakıldığında centetik cannaionid olduğunu, bu türün ciddi ve ağır uyuşturucu türleri arasında olduğunu kaydetti.

Başkan, sanığın başkalarına uyuşturucu temin etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi.

Ağır ceza heyeti başkanı, ayrıca sanığın uyuşturucu suçlarından sabıkaları olduğuna da değindi. Başkan, bu hususunda sanık aleyhinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Batağa düştü, çıkamadı

Başkan, sanığın avukatının beyanlarına değinerek, parçalanmış bir ailenin çocuğunu olduğunu, küçük yaşta uyuşturucuya bulaştığını, kurtulmaya çalıştığını ancak başaramadığını söylediğini aktardı.

Başkan, sanığın davalarını kabul etmesini ve sanığın avukatının beyanlarının hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumun sağlığını ve mutluluğunun tehdit ettiğini belirtti. Başkan, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.