Çarşı kötü

Serdar ŞENGÜL

Yılın son haftasında çarşıda beklenen hareketliliğin görülmediğini söyleyen Arasta esnafı; bunu ‘her iki toplumda’ fakirleşmeye bağladı. Lokmacı kapısından geçen Kıbrıslı Rum ve yabancıların Noel döneminde pek alış-veriş yapmadığını belirten esnaf “son 30 yılın en durgun dönemini geçiriyoruz” dedi.

Satışlarda artış olacağı düşüncesiyle yüklü miktarda mal siparişi verildiğini anlatan Arasta esnafı “ama beklenen olmadı” diyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Ürün fiyatlarının sürekli artmasından dolayı rekabetin azaldığını belirten esnaf “eskiden Türk çarşısı, Rum tarafına göre daha ucuzdu. Ama son zamanlarda bu fark kapatılmıştır” diyerek gümrük ve navlun harçlarından yakındı.

Ne dediler?..

Ahmet Cabacaba

“2024 yılına girmeye hazırlanıyoruz ve ben ömrümde böyle kötü bir Chrismas görmedim, Rum ve yabancı turistler kuru kalabalıkla sadece geziyorlar alışveriş yapamıyorlar. Bizim insanımızda 13’ncü maaşı aldı ama yerli insanımız da alışveriş yapamıyor. Gerçekten kötü tüm ürünlerimiz elimizde kaldı hal böyle olunca kara kara düşünüyoruz bu ürünleri nasıl satarız diye gerçekten çok zor.”

Mehmetali Valhan

“Yabancı insanlara bence artık cazip gelmiyoruz. Çünkü güneyde daha kaliteli ve ucuz ürünler zaten var. TL kan kaybetti ve hiçbir şeyin değeri de kalitesi de kalmadı diyebilirim. Memleketimizde her şey gittikçe kötüye gidiyor, bu durum iyi değil Kıbrıs’ta her şey inanılmaz hızla değişti, Kıbrıslı insanımız her şeyini sattı ve değerlerimizde dibe vurdu, yeni yıldan umudum yok ne yazık ki.”

Selver Kaya

“2023 yılı zaten oldukça kötü geçti şimdi yeni yıl üzeri satışlarımız dibe vurdu. Açıkçası Rum ve yabancı turistler de zor bir dönem geçiriyor. Çünkü Rumlar ve turistler ucuz olduğu halde bizden ürün alamıyor, bu benim çok ilgimi çekiyor. Sizde biliyorsunuz bir cinayet oldu bu bölgede ve artık herkes kaygılı ve şüphe içinde. Devletimiz bu konuda önlem de almıyor, görmüyor da bu durum turistler içinde büyük tedirginlik yaratıyor. Bu adada ne oluyorsa herkes görüyor ve turistlerin üzerinde kötü bir intibaımız da var. Bazı günler siftah dahi yapamıyoruz ve satışlarımız dipte.”

Ramazan Özpolat

“2023 yılı bitmek üzere ve hiç iç açıcı bir durum yok. Son bir haftada bir kalabalık var ama boş bir kalabalık ürünlerimizde satışlar istediğimiz gibi değil . İsrail savaşı da bu durumu etkiledi diye düşünüyorum. Beklediğimiz gibi satışlarda hareketlilik yok ne yazık ki, ama yine de umutluyuz.”

Hatice Özerlat

“ Turistler 5 Euro’luk hediyeler alabiliyor. Mümkün olduğunca ucuz almaya çalışıyor yabancı turistler şu an. Bu durumda bizi oldukça etkiliyor. İyi bir yıl geçirmedik ekonomik olarak ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a özellikle teşekkür etmek istiyorum burada sesimizi duyan sadece o var ve iyi ki var.”

Cemaliye Bağcıoğluları

“Şu an ne yerli halkımızı ne de turistler istediğimiz düzeyde alışveriş yapmıyor, alım gücümüz düştü ve gerçekten zor bir sürecin içinden geçiyoruz. İşlerimiz istediğimiz gibi geçmedi, her geçen gün bu durumdan etkileniyoruz. Umarım her şey iyi gider diye ümit ediyorum.”