Yeşil enerji modeli devreye girecek

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, tv2020 ekranlarında yayınlanan Yüzyüze programında Melis Günel’in sorularını yanıtladı. Özçınar, Yeşil Enerji Projesi’nin onaylandığını ve projenin Ocak 2027’de tamamlanmasıyla yaklaşık 30 milyon Türk Lirası tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Enerji yönetimi politikaları kapsamında Avrupa Birliği destekli projeler yürüttüklerini belirten Özçınar, Gazimağusa Belediyesi ile iş birliği içinde arıtma sistemlerinin güneş enerjisinden faydalanacağı panel projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Yeşil enerji modelinin onaylandığını kaydeden Özçınar, projenin tamamlanmasının ardından belediye bütçesine ciddi katkı sağlanacağını ifade ederek, “Kaynaklarımızı korumak için önemli bir adım olacak” dedi.

Yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özçınar, dört yılda bir yapılan yerel seçimlerin süresinin uzatılması gerektiğini savundu, genel seçim tarihinin de dikkatli ve özenli şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Suyun doğru yönetilmesi önemli

Su kaynaklarının yönetimi konusuna da değinen Özçınar, adanın en büyük aküferinin kuzeyde bulunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’taki uygulamalardan örnekler veren Özçınar, güneyde yağmur sularından yıllık su ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığını, ayrıca deniz suyunun arıtılması yoluyla da su temin edildiğini söyledi.

Sınırlı su tüketimi uygulamalarının hayata geçirildiğini ifade eden Özçınar, narenciye üretiminin su tüketimini azaltmak amacıyla ihracat ürünleri arasından çıkarıldığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Özçınar, mevcut aküferin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Yağmur sularının tutulması ve gölet sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Özçınar, aksi halde ilerleyen dönemde ciddi su sıkıntıları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

