Önemli adım

Geçen hafta birlikte Filistin devletini resmen tanıyacağını duyuran İspanya, İrlanda ve Norveç dün beklenen kararı aldı. Danimarka ise Filistin devletinin tanınması yönündeki tasarıyı reddetti. İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararının onaylandığını belirterek, "Özel bir Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Tarihi bir karar ve tek bir hedefi var. O da barışa katkı sağlamak" dedi.

İspanya Başbakanı: Barış için bir adım

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada, İspanya'nın, "Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu belirtmişti.

"Filistin devletinin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." ifadesini kullanan Sanchez, "İspanya, bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ve Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır" dedi.

İrlanda kabinesi onayladı

İrlanda'da da hükümet Filistin devletini tanıma kararını aldı.

İrlanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde kabine toplantısında Filistin devletinin tanınmasına karar verildiği belirtildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Hükümet, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanımakta ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurulmasını kabul etmektedir” denildi.

Açıklamada, “İrlanda'nın Ramallah'taki Büyükelçiliği ile birlikte İrlanda'nın Filistin Devleti nezdindeki Büyükelçisi de atanacaktır" ifadesi kullanıldı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris bu kararın barış umudunu canlı tutmakla ilgili olduğunu söyledi.

Harris, "İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha dünyayı dinlemesi ve Gazze'de gördüğümüz insani felaketi durdurması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Norveç: Özel gün

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almış ve diğer Avrupalı devletlerin de Filistin devletini tanıma konusunda aynı adımı atmasını umduklarını bildirmişti.

Danimarka reddetti

Bu arada Danimarka Parlamentosu, bugün Filistin devletini tanıma önerisini görüştü ve reddetti.

Ülkedeki dört sol partinin şubatta sunduğu tasarı bugün parlamentoda yapılan oylamada reddedildi.

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, daha önce yaptığı açıklamada, bağımsız Filistin devletinin tanınması için gerekli koşulların olmadığını söylemişti.

193 ülkeden 144'ü tanıyor

Birleşmiş Milletler'deki 193 ülkeden 144'ü Filistin devletini tanırken bu ülkeler arasında Rusya, Çin, Hindistan, İsveç, Macaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler yer alıyor.

Bir süre önce Büyük Britanya, Avustralya ve Malta ile Slovenya gibi ülkeler de Filistin devletinin resmen tanınabileceğinin sinyalini vermişti.

Üç ülkenin tanıma kararı ile birlikte bu sayı 147'ye çıktı.