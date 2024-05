'Herkes mağdur oluyor'

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’da 9 gündür eylem yapan Hayvancılar Birliği önceki gün bir ay süreyle canlı hayvan ve süt satışı yapmayacaklarını bildirirken, Kurban Bayramına 18 gün kala böyle bir kararın alınması kasapların tepkisine neden oldu.

Alınan bu kararın hem kasaplara hem de halka zarar vereceğini ifade eden kasaplar, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Diyalog’a konuşan kasaplar, “İnsanlar bayramda et bulamayacak” diyerek, uzlaşı çağrısı yaptı.

Ne dediler…?

Ahmet Kamkam

“Hayvancılar Birliğinin bir ay süreyle canlı hayvan satışı yapmama kararı ülkeyi etkiler ancak eylemin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Eylemi yapıyorlar ancak halkı sıkıntıya sokuyorlar. Hayvancı bana 300 liraya et verdiğinde ben kaça satacağım. İnsanlar bayramda et bulamayacak. Bu durum insanları daha fazla güneye yönlendirecek. Eğer hayvancı satışı yapmazsa bizler de müşterilerimize kurbanlık veremeyeceğiz. Halkı düşünmeleri gerekiyor.”

Azmi Kasap

“Ülkemize donmuş ithal et gelecek. Ben kasap olarak satarım ama o ete kefil olamam. Ancak şu da bir gerçek hayvancıların çok büyük kazançları ve karları var. Hayvancılar bence giderlerine ve karlarına baksın, devleti de çok yormasın. Güneyde de ithal et var. Hayvancılar biz kasapların önünü kesmesin ve orta yolu bir an önce bulsun. Hayvancılara tavsiyem biz bir zinciriz, birbirimize bağlıyız bizi de cezalandırmasınlar.”

Hüseyin Kuşappi

“Bayram üzeri herkes kurban kesecek ne yapmaya çalışıyorlar anlayamadık. Piyasa durursa bizlerin işi de durur, bu iş o kadar da basit değil.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın “kendi satışımızı yaparız” açıklamasını da samimi bulmuyorum. Zaten halkımız şu an güneyden et alıyor. Hayvancıların bu tutumu halkımızı güneye daha da gitmesine sebep oluyor. Temennim bir an önce orta yolun bulunmasıdır yoksa diğer kasaplar da kaçak et getirip satmaya başlayacak.”

Kırmızı ette güncel fiyatlar

Bu arada kasaplarda dün itibarıyla et fiyatları şöyleydi:

Kuzu eti (kemikli):550 TL

Dana kıyma: 550 TL

Dana biftek: 650 TL

Bonfile: 800 TL

Ciğer (takım): 550 TL

Kelle: 150 TL

Pastırma: 550 TL

Kuzu pirzola: 550 TL

Kuzu döş: 500 TL

Şeftali: 550 TL

Köfte: 550 TL

Düve dana: 500 TL

Kuzu ciğer: 550 TL

Körpe kuzu: 550 TL

Biftek: 550 TL

Noar rostoluk: 550 TL

Oğlak but pirzola: 550 TL