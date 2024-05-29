-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenlendi.

Açıklamaya göre, DAÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü organizasyonunda tüm DAÜ personelinin katılım ve katkılarıyla, önceki gün Merkezi Derslikler Binası önünde kermes düzenlendi.

“Gönülden Eğitim” sloganıyla organize edilen kermeste fakülteler ve yönetsel birimler tarafından stantlar kurularak, DAÜ personelince hazırlanan ev yapımı yiyecek ve içeceklerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

Kermeste üniversitenin çeşitli birimleri stantlar kurdu.

Kermes sonunda elde edilen gelirin DAÜ Rektörlüğü tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne önümüzdeki günlerde teslim edileceği kaydedildi.

