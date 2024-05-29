Brüksel’de Katar’ın gönüllü elçisiyim

Resmi bir ziyaret için Güney Kıbrıs’a giden Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, hem Larnaka hava alanında, hem de Başkanlık sarayına gelişinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından resmi törenle karşılandı.

Öğrenciler de Katar Emirine buket takdim ederek, sevgi gösterisinde bulundu.

Başkanlık sarayında Hristodulidis’le bir araya gelen Katar Emiri, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durdu.

Rum lideri Hristodulidis, Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’yi şu sözlerle etkiledi:

“Brüksel’de sizin elçiniz olduğumuzu söylemek istiyorum.”

Hristodulidis’in bu sözünü memnuniyetle karşıladığını belirten Katar Emiri, her alanda ilişkileri geliştirme yanlısı olduklarını söyledi.