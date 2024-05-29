27 kişi gidiyor

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Uluslararası Isparta Kültür-Sanat ve Gül Festivali’ne katılıyor.

TUFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Isparta Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği Uluslararası Isparta Kültür-Sanat ve Gül Festivali 30 Mayıs - 03 Haziran arasında yer alacak.

TUFAD Festivale yönetici ve oyunculardan oluşan 27 kişilik kadro ile katılıyor.

