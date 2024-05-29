İzlenen yolu anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı adalet, eşit muamele, eşit fırsatlar ve eşit statü arayışındadır. Kıbrıs'ta eşit müktesep haklarımız temelinde, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Tatar uluslararası topluma, Kıbrıs'ta Ada'nın gerçeklerine, iki halkın, iki demokrasinin ve iki devletin varlığına dayanan bir çözümü destekleme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının haksızlığa uğramaya devam ettiğini, insanlık dışı izolasyona maruz bırakıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun uluslararası toplum tarafından verilen vaatlerinin yerine getirilmesiyle son bulması gerektiğini, Kıbrıslı Türklerin bireysel ve evrensel insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık'ın, onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Verilen bilgiye göre, Melbourne Başkonsolosluğu Rezidansında yer alan resepsiyona Melbourne’da yaşayan bazı Kıbrıslı Türklerle Türklerin yanı sıra Victoria Eyaleti Parlamentosu Gaziler Bakanı, Küçük İşletmeler Bakanı ve Gençlik Bakanı Natalie Süleyman da katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya ilk gelişinin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çok sayıda organizasyona ve toplantıya katılmak üzere Avustralya'ya ziyarette bulunduğunu söyledi.

“Kalplerimizin tek attığını tüm dünyaya göstermek için buradayım”

Kıbrıs Türklerine şükranlarını sunmak için Avustralya'ya gittiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizleri kucaklamak, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı her yerde, ister KKTC'de, ister Anavatan Türkiye'de, ister İngiltere'de, ister Avustralya'da olsun, kalplerimizin tek attığını, kalbimizin öz vatanımız KKTC ile attığını tüm dünyaya göstermek için buradayım. Biz kendi dilimize, tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize sahip bir halk olarak varlığımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Süleyman: Avustralya’nın kültür dokusuna katkıda bulunuyor

Victoria Eyaleti Parlamentosu Gaziler Bakanı, Küçük İşletmeler Bakanı ve Gençlik Bakanı Natalie Süleyman da konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar'ı Avustralya'da görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve “Kıbrıslı Türkler nesillerdir eyaletimizin çok kültürlü dokusuna katkıda bulunuyor. Victoria, Avustralya'nın en büyük Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Topluluğumuzun her yerinde başarılı göçmen hikayeleri var. Çeşitliliğimizi, kültürümüzü ve dilimizi kutlamaktan gurur duyuyoruz. Victoria'yı özel kılan da budur." diye konuştu.

Sembolik açılışa katıldı

Öte yandan Avustralya'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Victoria binasını ziyaret ederek, tadilatının sürdüğü merkezin sembolik açılış törenine katıldı.

Açıklamaya göre Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık ve KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı merkeze gelişinde Merkez Başkanı Candan Ahmet ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.