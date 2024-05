İthal edilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, her yıl bu aylarda hayvan eksikliğinin gündeme geldiğini anımsatarak, Ekim ayında canlı hayvan ithalatı yapılacağını açıkladı.

Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Çavuş, 264 bin olan canlı hayvan varlığını artırmak ve önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları yaşamamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Hayvancılar Birliğinin eylemi ve et krizi gündeme geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman eylemin ne amaçla yapıldığını soranlar olduğunu, bunun “eylemcilerin kendini anlatıp anlatamamasından” çok “hükümet edenlerin kendini anlatıp anlatamamasıyla” ilgili bir konu olduğunu dile getirdi.

“Ülkede çok ciddi bir otorite boşluğu olduğunu” savunan Erhürman, bunu "otoriterleşerek" çözebileceğini zannetmenin yanlış olduğunu söyledi.

Otoritenin bilgi ve veriyle muhatapları ikna etmek, inandırıcılık sağlamakla ilişkili olduğunu söyleyen Erhürman, hükümeti eleştirdi.

Etin nereden geleceği ve miktarı konusunda başbakanın açıklamalarıyla ilgili bakanın açıklamaları arasında fark olduğunu söyleyen Erhürman, hayvan üreticileriyle görüşmemesinden dolayı Başbakana eleştirilerde bulundu.

Kendi dönemlerinde yaşanan eylemlere gösterdikleri yaklaşımları örnek gösteren Erhürman, “Hayvancıyla birebir aynı noktada durduğumuz yok ama biz hayvancıyla da, kasapla da, lokantacıyla da diyalog kuran bir noktadayız” dedi.

Donmuş et ithali hiç yokken de ülkede fiilen legal olmayan bir ithalat olduğunu anlatan Erhürman Güney’den getirilen ete işaret etti.

Çavuş: İlk etapta 20 ton et gelecek

Bakan Çavuş sorulara yanıt verdiği konuşmasında, geçmişi bilen bir kişi olarak üreticiyle diyalogda hiçbir sıkıntıları olmadığını kaydetti. Hayvancıyla sürekli diyalog içinde olduklarını belirten Çavuş, eylemin, et, süt ve donmuş kıyma olmak üzere 3 başlık altında yapıldığını belirtti.

Bir üretici ve eski birlik başkanı olarak “üreticiyi yeneceğim, kafasını ezeceğim” gibi bir amaç taşındığı iddiasını asla kabul edemeyeceğini vurgulayan Çavuş, üreticinin eylemini herhangi bir şekilde engellemediklerini söyledi.

Traktör ve biçerdöverlerin Lefkoşa’ya sokulmadığı zamanlar yaşandığını anımsatan Çavuş, süt ve et konularındaki kararlı duruşlarının ortada olduğunu belirtti.

İlk etapta 20 ton et geleceğini ve durumun yeniden değerlendirileceğini kaydeden Çavuş, konunun üretici ve esnafla ele alınacağını vurguladı.

Her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını ifade eden Çavuş, canlı hayvan stokunun artırılması için canlı hayvan ithalatına da gidileceğini dile getirdi.

Her yıl bu aylarda hayvan eksikliğinin gündeme geldiğine işaret eden Çavuş, Ekim ayında canlı hayvan ithalatı yapılacağını, 264 bin olan canlı hayvan varlığını artırmak ve önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları yaşamamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.