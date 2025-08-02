Macron gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarete ilişkin hazırlıkları yapmak amacıyla Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot adaya geldi.

Fileleftheros konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki dönemde Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret esnasında güç-lendirilmiş bir stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını haber verdi.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bu açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot’la dünkü görüşmesinden sonra yaptığını yazan gazete, Macron’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin Rum Yönetimi başkanlığı tarafından daha önce duyurulduğunu belirtti.

Gazeteye göre; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos ise konuyla ilgili açıklamasında, Macron’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyareti son derece önemli bir ziyaret olarak nitelendirerek, bunun Fransa Cumhurbaşkanının Güney Kıbrıs’a yapacağı ilk ikili ziyaret olacağını ve iki ülke arasında her alanda hali hazırda mükemmel dü-zeyde olan ilişkileri daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs aracılığıyla Gazze’ye insani yardım sağlanması programının kısa süre içinde yeniden başlayacağı umudunu dile getir-di. Kombos, deniz yoluyla ilgili olanaklar tartışılmak istenirse, adresin Güney Kıbrıs olduğunu işaret etti.

Fransa’nın Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir çözümüne ilişkin olarak BM Güvenlik Kon-seyi tarafından belirlenen parametrelere yönelik taahhüdünü yineleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel