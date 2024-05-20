Sabotaj senaryoları öne çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki Aras Nehri üzerinde bulunan Hudaferin Barajı’nın açılışı için bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdi.

Kazanın nedeninin hava koşulları olduğu belirtilerek, ölü ve yaralı bilgisinin doğrulanamadığı kaydedildi.

İran'daki yerel kaynaklar İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj yapılmış olma ihtimalinden bahsederken, İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

İran Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Kobadi, arama kurtarma timlerinin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğradığı yer olduğuna ihtimal verilen noktalardan birine 3 saat uzaklıkta olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, Kızılay ve silahlı kuvvetler personelinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

IRNA'nın haberine göre, Raisi'ye Tebriz Cuma İmamı Ayetullah El Haşem, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati eşlik ediyordu.

Hamaney halktan dua istedi

İran'ın dini lideri Ali Hamaney Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda toplanan halk, helikopter kazası geçiren ve henüz kendisinden haber alınamayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin sağ bulunması için dua etti.

ABD'den açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın , İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına dair haberler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Aliyev: İran'a her türlü desteğe hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin acil iniş yapması konusunda endişelendiklerini ve İran'a destek için hazır olduklarını açıkladı.

Aliyev şöyle konuştu:

“İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, üst düzey heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberi bizleri ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte. Azerbaycan Cumhuriyeti komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırdır."

Türkiye yardım gönderecek

AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'den 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Aliyev’le bir araya gelmişti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki Aras Nehri üzerinde bulunan Hudaferin Barajı’nın açılışı için bir araya gelmişti.