‘Yasa yok sayıldı’

Halkın Partisi (HP), Erenköy-Karpaz Belediyesi’nde, Belediyeler Yasası’nda yasaklanmış olmasına rağmen bir belediye meclis üyesine ihale verildiğini iddia etti.

HP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediyeler Yasası’nda, belediyelerin açacağı ihaleye katılamayacak kişilerin açıkça belirtildiği ifade edilerek, yasanın yok sayıldığı savunuldu.

“Mart ayında açılan bir ihalenin UBP’li belediye meclis üyelerinden birine verildiği” ileri sürülen açıklamada, “Bu durum kabul edilebilir değil” denildi. Açıklamada, bu durumun düzeltilmesi için Erenköy-Karpaz Belediye Başkanına çağrı yapıldı.

Açıklamada, HP Erenköy-Karpaz Belediye Meclis Üyesi ve HP Parti Meclisi Üyesi Hasan Hasanbulli'nin bu durum düzeltilmezse hukuki süreç başlatacaklarını kaydettiği de yer aldı.

Yasalara uygun davranılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Hasanbulli, “Bölge halkı bizi bu belediye meclisine, belediye yönetimini denetleyelim diye seçmiştir. Bu bizim halkımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kimse bizden bu hukuksuzluklara geçit vermemizi beklemesin. Halkın Partisi olarak biz bu konularda hassasız. Bir an önce adım atıp bu yanlışı düzeltsinler, aksi halde biz de hukuki süreci başlatacağız” ifadelerini kullandı.

