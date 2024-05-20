Zahra Sokak’ta renkli şölen

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nce organize edilen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şölen düzenlendi.

Badminton turnuvasıyla başlayan etkinlikler, Zahra Sokak’ta yer alan 19 Mayıs Gençlik Şöleniyle devam etti.

Şölende, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halk Dansları Topluluğu, Cyprus Dance Of Fire, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Art Studio ve Breeze Of TMK dans gösterilerini sergiledi. Dans performanslarını ardından Grup Rast konser verdi.

Şölenin açılış konuşmasını yapan Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti ve 19 Mayıs’ın çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Dairesi’nin farklı günlerde farklı etkinlikler düzenlemesinin örnek bir davranış olduğunu belirterek, geceye katılanlara ve emek verenlere teşekkür etti.

