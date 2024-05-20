Keyifli anlar yaşandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik şöleni ve pikniği düzenledi. Girne Boğazı Piknik Alanı’nda önceki gün gerçekleştirilen şölene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Tatar, şölende yaptığı konuşmada, piknik şöleninde gençlerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, vatanını ve ülkesini seven tüm gençleri tebrik etti.

, Kıbrıs milli davasını ve mücadelenin uluslararası toplumun birtakım baskılarına boyun eğmeden Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile sürdürmeye devam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere masası kurulacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmesi gerektiğini ortaya koyduklarını ve bu milli siyasetten geri adım atmayacaklarını söyledi.

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır, umudumuzdur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa ancak iki devletin iş birliğine dayanan bir anlaşma ile bunun mümkün olabileceğini, KKTC’nin bu anlaşmanın bir parçası olacağını ortaya koymaya devam edeceklerini belirtti.