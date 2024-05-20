Öncelik ekonomi

Politis gazetesinin “Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Çıkmaz Durumunda Her Şey Havada” başlığıyla manşetten yer verdiği haberde Yunanistan ile Türkiye’nin şimdilik kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi gibi çıkmaza yol açan, ciddi gerginliğe sebep olan büyük ve zor konuları tartışmaktan kaçındığı iddia edildi..

Gazete; iki ülke halkının ilk önce iş birliğinin sonuçlarının tadına vararak karşılıklı şüphe ile düşmanlık engelini aşması amacıyla güven ve normallik ortamı yaratılması olduğunu belirtti. Haberde bu doğrultuda karşılıklı yarar sağlayan ekonomi anlaşmalarıyla olumlu bir gündem yaratılmasına odaklanıldığı da yer aldı.

İki ülke liderliklerinin ancak o zaman ulusal konular üzerinde tartışmaya başlayabileceğini savunan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis’in tarihsel olarak gerginlik içeren meselelere atıfta bulunmasının arkasındaki anlamın bu olduğuna işaret etti.

Gazete Orta Doğu meselesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in kısa süre önce Ankara’da yaptığı görüşmede Türk ve Yunan tarafları arasındaki temel anlaşmazlık meselesi olarak ortaya çıkmasının tesadüf olmadığı yorumunda da bulundu. Haberde Gazze’deki savaşın Yunanlılar için hiçbir zaman Yunan-Türk diyaloğunun ana konularına ilişkin tartışmaların yarattığı olumsuz duyguları yaratacak kadar hassas bir konu olmadığına işaret edildi.

Kıbrıs sorununun bile iki taraf arasında gerginliklere ve kamuoyu önünde tartışmalara yol açmasının mümkün olmadığını kaydeden gazete, aksine iki taraf arasında farklı yaklaşımların samimi bir şekilde ele alındığı karşılıklı bir anlayış ortamının hâkim olduğunu ve iki tarafın medeni bir şekilde aynı fikirde olmayabilecekleri mesajı gönderdiğini ekledi.