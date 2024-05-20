Nijeryalı 24 kişi tutuklandı

İhbar üzerine Esentepe’de bir evde düzenlenen doğum günü partisine baskın yapan polis ekipleri, 5’i uyuşturucu madde tasarrufu, 19’u KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan toplam 24 kişiyi tutukladı.

Tümü Nijerya uyruklu olan zanlılar dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleriyle Girne Adli Şube ekipleri tarafından önceki gün Esentepe’de eğlence düzenlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Eğlence için evde bulunan 19 kişinin ise ülkede ikamet izinsiz oldukları tespit edildi.

Operasyonda N.T.A.’nın (E-23) tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık puro ve akabinde Çatalköy’de bulunan evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde bulundu.

O.P.A. (E-22) isimli şahsın tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri , C.A.U’nun (K-28) tasarrufunda 2 adet MDMA türü hap, M.J.O’nun (K-29) ise tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara bulundu.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.A.T. de (E-32) tutuklandı.

Operasyon kapsamında söz konusu evde eğlenceye katılmak için bulunan, üçüncü ülke uyruklu toplam 19 kişinin yapılan muhaceret kontrollerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz oldukları tespit edildi.

Polisin meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.



Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 10:54