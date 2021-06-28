‘Şakayla’ gitti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile öpüşürken kameraya yakalandı. Hancock, öpüşme fotoğrafının basına yansımasının ardından ‘sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekle’ suçlandı.

Hancock, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubunda, "hükümetin pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklar yapan insanlara, onları hayal kırıklığına uğrattığında dürüst olma borcunun" bulunduğunu dile getirdi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için tekrar özür dileyen İngiliz siyasetçi, istifasını sundu.

Hancock'ın yerine eski bakan Sajid Javid Sağlık Bakanlığı'na getirildi. Javid, "Böyle kritik bir zamanda Sağlık Bakanı olarak atandığı için onur duyduğunu" açıkladı.