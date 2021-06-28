Kimi şortla kimi elbiseyle

Hüseyin ÇİÇEK

Hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşlar dün plajlara akın etti. Özellikle Gazimağusa’nın Maraş bölgesindeki halk plajı yoğun ilgi gördü. Mayosu olmayan bazı bölge sakinlerinin denize şort veya elbiseyle girdiği görüldü.

Plajın bulunduğu bölgede yıkılmaya yüz tutmuş binaların yanı sıra çakıl-kum gibi inşaat malzemelerine aldırmayan bölge sakinleri, Gazimağusa Belediyesinin ‘plajı açmasıyla’ iyi iş yaptığını söyledi.

Bu arada Glapsides, Palm Beach ve Bedis plajları da akına uğradı. Vatandaşlar denize girerek serinlerken, plaj lokantalarında yemek yiyerek farklı bir gün yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri ülkemizde hava sıcaklıklarının yüksek seviyede süreceğini belirterek, özellikle öğle saatlerinde güneş altında kalınmaması uyarısında bulundu.

Bugün başkent Lefkoşa’da hava sıcaklığı 39, Girne’de ise 36 derece olacak. Yarın Lefkoşa’da 38, Girne’de 37 derece.