Ömer KADİROĞLU

Görneç köyünün sevilen insanlarından Enver Şah dün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni sonrasında duygularını dile getiren Görneç muhtarı Nevzat Akçagil “O köyümüzün Hulusi Kentmen’iydi” dedi.

Akçagil duygularını şöyle dile getirdi:

“Bıyıkları ve duruşuyla usta sinema oyuncusuna benzerliğinden dolayı, bizim köyümüzün de Hulusi Kentmen’iydi. İnce ve sert bakışları, kalından inceye yatay uzanan post bıyıkları, saçlarını arkaya doğru taraması ve en önemlisi adamlığı…

Enver Şah dayımız 1940 yılında Görneç köyünde dünyaya geldi. Dedesi Harçalı (Karaağaç) nenesi Trapezalı’dır (Beşparmak köyü).

Zanaata 14 yaşında dülger olarak başlamış ve emekliliğine kadar bu mesleği sürdürmüştür. TMT ve mücahitlik derken evlenme yaşı da artık gelmişti. Zamanında telefon ve internet olmadığı için şimdiki eşi Cemaliye ablama Türk filmlerindeki gibi mektuplar yazarak gönlünü almış ve 1963 yılında evlenmişlerdir. İki kız 2 erkek olmak üzere 4 evlat edindiler.”