Bir kilo 296 gram uyuşturucu nereden geldi 

Suna ERDEN

Gönyeli’deki bir apartmanın çatı katından düşerek ağır yaralanan ve kısa süre sonra yaşamını yitiren Hakan Yalçın’ın (38) ölümüyle ilgili detaylara ulaşıldı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; olay yerini gören çevre kamera görüntülerini inceleyen polis, Yalçın’ın çatıdayken tek başına olduğunu ve bir anda düştüğünü tespit etti.

Çatıya çıkmazdan önce mahallede polis gören ve uyuşturucudan yakalanmamak için panik halinde çatıya çıktığı tahmin edilen Hakan Yalçın’ın ölümü sonrasında tutuklanan arkadaşı Eren İşlek de, polisteki ifadesinde o gece yaşananları anlattı. Polis, İşlek’in evinde ele geçirilen bir kilo 296 gram uyuşturucunun nereden geldiğini de sorguladı ama bu konuda net bir sonuç elde edemedi.

Polise ne dedi?

‘Uyuşturucu ve ihmal sonucu ölüme neden olma’ suçlamasıyla tutuklanan arkadaşından elde edilen bilgilere göre; İşlek, Yalçın ile evinin balkonunda oturduklarını, uyuşturucu tasarruf ettikleri için bir an panik olduklarını söyledi.

İşlek, evde sakladıkları uyuşturucudan kurtulmaya karar verdiklerini; Yalçın’ın çatıya çıkarak gözcülük yaptığını, kendisinin ise uyuşturucunun büyük bir kısmını apartmanın arkasındaki su depolarının altına koyduğunu anlattı.

İşlek, bu esnada çatıda olan Yalçın’ın düştüğünü, kendisinin hemen araca koyup hastaneye götürdüğünü aktardı.

Ancak hastaneye geldiklerinde Yalçın’ın araçtan inmek istemediğini, eve geri dönüp uyuşturucunun geri kalan kısmını saklamak istediğini söyledi.

Eren İşlek, eve geri geldiklerini, Yalçın’ın durumunun daha da fenalaşması üzerine 112 Acil Servisi aradığını anlattı.

Soruşturma sürüyor

Polis, Eren İşlek’in vermiş olduğu ifadeyle ilgili yaptığı soruşturmada Yalçın’ın düşme anında çatıda tek başına olduğunu tespit etti.

Ayrıca Eren İşlek ile Hakan Yalçın’ın hastaneye kadar gittikleri de belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevre kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Gönyeli’de 25 Haziran saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda Hakan Yalçın, apartmanın çatı katından düşerek ağır yaralanmıştı.

Arkadaşı Eren İşlek, ağır yaralanan Yalçın’ı aracına bindirip Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürmek için yola koyulmuştu.

Ancak İşlek, hastaneye gitmek yerine eve dönmüştü.

Yalçın’ın durumunun daha da fenalaşması üzerine İşlek, 112 Acil Servisi aramıştı.

Ancak Yalçın, hastane yolunda yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından evde ve çevresinde arama yapan polis, bir kilo 296 gram uyuşturucu ele geçirmişti.