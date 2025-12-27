Saldırıyı lanetliyoruz

Suriye'nin Humus bölgesinde bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya Türkiye'den de peş peşe tepkiler geldi.

Suriye'nin Humus kentinde bulunan bir camide meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Suriye resmi ajansı SANA, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Reuters'a konuşan bölge yetkilileri, patlamanın bir intihar saldırısı ya da caminin içine yerleştirilen patlayıcılar yoluyla gerçekleştirilmiş olabileceğini aktardı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yapılan “çaresiz bir girişim” olarak nitelendirerek, faillerin hesap vereceğini taahhüt etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği “korkakça suç eylemini” kınayarak, saldırının “güvenliği ve istikrarı bozmak ve Suriye halkı arasında kaos yaymak için tekrarlanan çaresiz girişimler bağlamında” gerçekleştiğini belirtti.

Bakanlık, “terörle mücadelede kararlı tutumunu” yineleyerek, “bu tür suçların Suriye devletini güvenliği sağlamaya, vatandaşları korumaya ve sorumluları adalete teslim etmeye yönelik çabalarını sürdürmekten alıkoymayacağını” vurguladı.

“Türkiye Suriye’nin yanındadır”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Humus'ta camide gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakanlık, açıklamasında "Türkiye, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye’nin yanındadır." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, terör saldırısını lanetlediklerini belirtirken, “Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye'ye başsağlığı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı açıklamada, “Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz.” dedi.

Duran, "İbadet mekânlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye’deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur. Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Bölgemizin huzurunu ve ortak geleceğini hedef alan bu eylemler, asla amacına ulaşamayacak; tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suriye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımını yaptı.