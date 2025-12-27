‘Bağımsızlığın simgesi’

Başbakan Ünal Üstel, KKTC bayrağının şehitlerin aziz kanıyla bugünlere geldiğini belirterek, bu topraklarda bağımsızlığın ve onurun simgesi olarak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı. “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğinin 220’ncisi, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa katılan Üstel, yaptığı konuşmada anlamlı mesajlar verdi ve gecenin yalnızca bir anma programı olmadığını, milletin ortak hafızasında derin izler bırakan tarihsel bir duruşun güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti. Başbakan Üstel, konuşmasında Erenköy’de şehit düşen öğrenci Mehmet Mazhar Eray ile Türkiye’de görev başında şehit olan Kıbrıslı Türk pilot yüzbaşı Gültekin Şengör’ün aziz hatıralarına da değinerek, gecede Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan kader birliğinin bir kez daha güçlü şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Programda icra edilen eserlerin, Türk toplumunun geçmişten bugüne uzanan onurlu yürüyüşünü özetlediğini ifade eden Üstel, özellikle Kıbrıs Türk halkının verdiği eşsiz mücadelenin müzikle yansıtılmasının salondaki herkese derin bir duygu ve gurur yaşattığını dile getirdi. Gecenin, Mehteran Birlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun icralarıyla taçlandığını kaydeden Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ile KKTC bayrağının iç içe sergilenmesinin, milletin tek yürek ve tek kader anlayışını tüm dünyaya güçlü biçimde gösterdiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, konuşmasını KKTC bayrağının şehitlerin aziz kanlarıyla bugünlere geldiğini hatırlatarak, bağımsızlığın ve onurun simgesi olarak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı. Organizasyona emeği geçen tüm kurumlara, sanatçılara ve katkı koyanlara teşekkür eden Üstel, aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anarken, onların emanet ettiği değerlere kararlılıkla sahip çıkılacağını bir kez daha güçlü biçimde ifade etti.

